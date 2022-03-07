В Барнауле демонтируют композицию «Спасибо врачам!»

Из-за наступления плюсовых температур ледяной арт-объект начал таять

7 марта 2022, 10:46, Илья Звягинцев

7 марта на площади Советов в Барнауле начали демонтировать композицию «Спасибо врачам!». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Наступление плюсовых температур воздуха привело к таянию конструкции. Чтобы не допустить аварийной ситуации, было принято решение о её демонтаже. Ледяные буквы уже убрали. После отключения вмонтированной электрической подсветки будут завершены работы по устранению основания конструкции», — пояснили в городской администрации.

Ранее синоптики сообщили о том, что в ближайшее время на территорию Сибири придёт серьёзное похолодание.

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