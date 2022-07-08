В Барнауле кошку после операции с котёнком выкинули в переноске под дождь

Жительница Барнаула рассказала в паблике «Регион 22», что нашла на пустыре закрытую переноску с кошкой и котёнком.

«Не перестаю удивляться человеческой жестокости. Соседка на пустыре под дождем нашла переноску с кошкой и котёнком. Неизвестно, сколько они там пролежали под дождём. Кошка была в ошейнике специальном — после операции. Несчастных я к себе временно взяла, но долго их держать не могу», — рассказала Наталья.

Выкинули кошку с котенком / Фото: vk.com/altai_region22

«Котёнок — совсем малыш, очень ласковый, игривый и любопытный. Кошка тоже не пакостит. Кушают всё, ходят в лоток. Может, кому-то нужны друзья?» — поинтересовалась женщина.