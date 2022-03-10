В Барнауле начались учения у общежития «Политеха»

В Барнауле у общежития «Политеха» начались учения пожарных. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«В эти минуты к общежитию Алтайского политехнического университета съезжается пожарная техника. Здесь начались плановые пожарно-технические учения. Сотрудники МЧС и представители других служб совместно отрабатывают алгоритм действий при возникновении пожара», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что подобные учения вечером 10 марта проводятся и в других населённых пунктах края.

Жителей просят сохранять спокойствие.