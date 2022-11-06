В Барнауле нетрезвые вандалы выворачивают камеры в лифте

В Барнауле мужчины в состоянии алкогольного опьянения избавляются от камер видеонаблюдения в лифтах. Противоправные действия нетрезвых вандалов были зафиксированы на видео и опубликованы в телеграм-канале «В курсе 22».

Сообщается, что великовозрастные хулиганы орудуют в доме на ул. Солнечная Поляна, 105. Портят камеры они уже на протяжении недели. Жильцы дома быстро определили, кто занимается вандализмом.

Они сообщили, что лица мужчин им хорошо знакомы, они регулярно распивают спиртные напитки возле «Бочки».

Также пользователи отметили, что камеры вывернули и в лифтах дома на ул. Ускова, 18.