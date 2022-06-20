В барнаульском парке «Центральный» остановят работу аттракционов и кафе

В парке культуры и отдыха «Центральный» 22 июня с 08:00 до 21:00 отключат электричество. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, из-за этого кафе и аттракционы работать не будут.

Отключение связано с работами по обновлению распределительного пункта электроэнергии № 1, к которому подключены структуры парка.

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Общество «Центральный» и не только. Какие общественные пространства обновят в Барнауле в ближайшее время

Напомним, что барнаульский парк «Центральный» победил в голосовании по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Именно его благоустроят за бюджетные деньги в следующем году. Между тем в городе сейчас активно обновляют общественные территории и другие объекты, и в ближайшее время краевую столицу продолжат улучшать. Amic.ru вспомнил ключевые места Барнаула, которые в ближайшие годы обретут новый вид.