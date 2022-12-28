В Бийской ЦГБ объяснили «холод и сквозняк» в палатах

Здание промёрзло из-за аварийной теплотрассы

28 декабря 2022, 15:01, ИА Амител

В Бийской центральной городской больнице сообщили, что холод в палатах связан с тем, что здание промёрзло из-за аварийной теплотрассы и, как следствие, недостаточного давления при отоплении, пишет «Банкфакс».

Ранее один из пациентов больницы, которой всего три года, рассказал, что из окон сильно дует, стены промерзают, а людям приходится в одежде — чтобы не замерзнуть.

В региональном отделении ОНФ сообщили, что обратились в краевой Минздрав и попросили оперативно обеспечить комфортные условия в больнице.

В пресс-службе ЦГБ указали, что проблема касается сразу нескольких зданий учреждения. Дело в том, что часть трубы, подающей отопление в ЦГБ, находится в аварийном состоянии. Летом удалось заменить трубу не полностью.