В кормах для кошек и собак нашли следы мяса вымирающих акул

Специалисты колледжа Йель-НУС в Сингапуре обнаружили в сухих кормах для животных неожиданные ингредиенты. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи провели анализ 45 видов различного сухого корма от 16 брендов. Большинство производителей не уточняли, какая именно рыба используется при изготовлении продукта.

Также установлено, что в 45 из 144 образцов содержались следы мяса голубой, шелковистой и белоперой рифовых акул. Последние два вида занесены в Красную книгу.

Также специалисты обнаружили в образцах следы других видов акул.

Эксперты отметили, что для производителей не существует никаких норм по использованию определённого мяса для создания кормов.