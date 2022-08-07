В Крыму мужчина предлагал жёнам военных секс за деньги, но одна из них рассказала об этом мужу
Ловелас, который предлагал по 15 тысяч рублей за встречи, получил урок от морпеха
7 августа 2022, 09:06, Илья Звягинцев
В Крыму вычислили сетевого ловеласа, который занимался «подкатами» к жёнам военных. Об этом сообщает Mash.
Мужчина написал одной из своих «жертв» в социальных сетях, заваливал её комплиментами, а также предлагал встречи на «материальной основе». За запретную любовь он предлагал 10-15 тысяч рублей.
Казанова уверял, что никаких проблем он не доставит, ведь он прекрасно понимает положение замужней женщины.
«Жертва» не стала долго думать и рассказала обо всём мужу, который преподал любвеобильному мужчине урок.
В социальных сетях предполагают, что искатель любви мог писать сразу нескольким женщинам.
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