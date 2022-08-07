В Крыму мужчина предлагал жёнам военных секс за деньги, но одна из них рассказала об этом мужу

В Крыму вычислили сетевого ловеласа, который занимался «подкатами» к жёнам военных. Об этом сообщает Mash.

Мужчина написал одной из своих «жертв» в социальных сетях, заваливал её комплиментами, а также предлагал встречи на «материальной основе». За запретную любовь он предлагал 10-15 тысяч рублей.

Казанова уверял, что никаких проблем он не доставит, ведь он прекрасно понимает положение замужней женщины.

«Жертва» не стала долго думать и рассказала обо всём мужу, который преподал любвеобильному мужчине урок.

В социальных сетях предполагают, что искатель любви мог писать сразу нескольким женщинам.