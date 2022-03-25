В Минпросвещения готовы обсудить идею Мединского о воспевании России в школах

В Минпросвещения России готовы обсудить предложение Владимира Мединского о воспевании в российских школах страны, флага и гимна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения с экспертным сообществом», — сказали представители Минпросвещения.

Напомним, что бывший министр культуры Владимир Мединский предложил каждый учебный день в российских школах начинать с молитвы во славу России. Своё предложение он аргументировал тем, что в США так делают уже 150 лет.