В Минпросвещения готовы обсудить идею Мединского о воспевании России в школах
Бывший министр культуры предложил начинать учебный день с молитв во славу России, аргументировав это тем, что так делают в США
25 марта 2022, 11:21, Илья Звягинцев
В Минпросвещения России готовы обсудить предложение Владимира Мединского о воспевании в российских школах страны, флага и гимна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения с экспертным сообществом», — сказали представители Минпросвещения.
Напомним, что бывший министр культуры Владимир Мединский предложил каждый учебный день в российских школах начинать с молитвы во славу России. Своё предложение он аргументировал тем, что в США так делают уже 150 лет.
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