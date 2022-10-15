В московском метро запустили вагон Алтайского края
Он стал девятым из десяти в тематическом поезде «Сибирь здесь»
В московском метрополитене в ночь на 15 октября презентовали вагон, посвящённый Алтайскому краю. Как сообщает пресс-служба правительства региона, станции в нём будет объявлять народная артистка России Нина Усатова.
Вагон стал девятым из десяти в тематическом поезде «Сибирь здесь». Каждый представляет определённый сибирский регион. Они будут курсировать по Сокольнической линии в течение полугода. Заместитель сибирского полпреда Олег Денисенко отметил, что Сибирь — это самоотверженные труженики, высокая наука, великая литература, доблестные воины, деятели культуры, спортсмены.
Внутри вагона москвичи смогут увидеть фото исторических достопримечательностей, природных ландшафтов, а также знаменитых жителей Алтайского края — Василия Шукшина, Германа Титова, Владимира Хотиненко, Роберта Рождественского, Михаила Калашникова и других.
Первую экскурсию по алтайскому вагону провели глава представительства Алтайского края в Москве Николай Борисенко и министр культуры края Елена Безрукова. По её мнению, проект позволит повысить узнаваемость региона, привлечь ещё большее число потенциальных туристов.