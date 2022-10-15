В московском метро запустили вагон Алтайского края

В московском метрополитене в ночь на 15 октября презентовали вагон, посвящённый Алтайскому краю. Как сообщает пресс-служба правительства региона, станции в нём будет объявлять народная артистка России Нина Усатова.

Вагон стал девятым из десяти в тематическом поезде «Сибирь здесь». Каждый представляет определённый сибирский регион. Они будут курсировать по Сокольнической линии в течение полугода. Заместитель сибирского полпреда Олег Денисенко отметил, что Сибирь — это самоотверженные труженики, высокая наука, великая литература, доблестные воины, деятели культуры, спортсмены.

Внутри вагона москвичи смогут увидеть фото исторических достопримечательностей, природных ландшафтов, а также знаменитых жителей Алтайского края — Василия Шукшина, Германа Титова, Владимира Хотиненко, Роберта Рождественского, Михаила Калашникова и других.

Первую экскурсию по алтайскому вагону провели глава представительства Алтайского края в Москве Николай Борисенко и министр культуры края Елена Безрукова. По её мнению, проект позволит повысить узнаваемость региона, привлечь ещё большее число потенциальных туристов.

«Вагон представлен через знаменитый алтайский бренд „Всё настоящее!“. У пассажиров множество причин посетить Алтайский край: настоящая природа, настоящая история, настоящее здоровье, настоящие продукты, настоящий событийный туризм и, конечно, настоящие люди. Здесь есть виды исторических достопримечательностей, знаменитых природных ландшафтов, фотографии наших величайших земляков — Василия Шукшина, Германа Титова, Владимира Хотиненко, Роберта Рождественского, Михаила Калашникова и других... Материал подан в доступной и запоминающейся форме. Человек, пока едет несколько станций, может посмотреть на фотографии, прочесть краткую, но очень ёмкую информацию», — сказала Безрукова.