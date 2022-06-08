В Москве у посольства США появится площадь ДНР

Москвичи проголосовали за то, чтобы назвать площадь у посольства США площадью Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики», — сказали в администрации.

Отмечается, что если этот вариант будет утверждён, то в Москве найдут место, которое назовут в честь Луганской Народной Республики.

Второе место в голосовании заняло название «Площадь защитников Донбасса» (31,54%), а третье — «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%).