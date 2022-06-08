В Москве у посольства США появится площадь ДНР
Если название «Площадь Донецкой Народной Республики» будет утверждено, то в Москве сделают и площадь ЛНР
8 июня 2022, 16:05, Илья Звягинцев
Москвичи проголосовали за то, чтобы назвать площадь у посольства США площадью Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
«Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики», — сказали в администрации.
Отмечается, что если этот вариант будет утверждён, то в Москве найдут место, которое назовут в честь Луганской Народной Республики.
Второе место в голосовании заняло название «Площадь защитников Донбасса» (31,54%), а третье — «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%).
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