В Новосибирске запретили продажу алкоголя из-за частичной мобилизации

В Новосибирской области из-за частичной мобилизации запретили продажу алкоголя возле пунктов сбора и НВВКУ. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

«Запретить розничную продажу алкогольной продукции <...> на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 (триста) метров, ФГКВОУ ВО „Новосибирское высшее военное командное училище“ Министерства обороны РФ (г. Новосибирск) — 1000 (одна тысяча) метров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данное постановление было принято для того, чтобы обеспечивать общественный порядок на указанных территориях.