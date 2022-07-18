В Республике Алтай в середине лета выпал снег. Об этом сообщает сетевое издание «Хан Алтай».

Фотографию сделала жительница Кош-Агачского района 15 июля. Снегопад прошел в высокогорном районе, а местные жители не упустили возможности слепить летнего снеговика.

Отметим, что это не первый раз, когда летом в горах Алтая выпадает снег. Совсем недавно, 1 июля, в регионе снегопад прошел на Семинском перевале.

Снег застали многих туристов в пути, а водителям пришлось изменить стиль вождения на заснеженной трассе.