В России перестанут продавать электронные версии книг о Гарри Поттере

Электронные версии книг о Гарри Поттере перестанут продавать в России. Об этом сообщили представители сервисов «ЛитРес» и MyBook.

6 апреля на странице «ЛитРес» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что с 8 апреля книги «о мальчике, который выжил», будут сняты с продажи. В MyBook отметили, что это связано с решением правообладателя, на которое они не могут повлиять.

По информации ряда источников, ретейлеры ведут переговоры с правообладателями, однако пока неизвестно, когда книги о Гарри Поттере смогут вернуться в электронные магазины на территории России. О приостановке продажи бумажных версий правообладатели пока не заявляли.

Напомним, что одним из первых о приостановке выпуска своих книг в России заявил Стивен Кинг.