В России предложили уточнить понятие «многодетная семья»
Автор инициативы отметила, что в настоящее время единого понятия о статусе такой семьи в законе нет
1 октября 2022, 11:40, Илья Звягинцев
Сенатор Елена Шумилова внесла в Госдуму законопроект, который предлагает унифицировать понятие «многодетная семья». Документ разместили в электронной базе думы.
Шумилова уточнила, что в настоящее время в законе нет единого понятия о статусе такой семьи.
Согласно тексту документа, под многодетной семьей предлагают понимать семью, в которой родились или воспитываются по меньшей мере трое детей, включая усыновленных, пасынков и падчериц.
Детей, состоящих на полном гособеспечении, а также детей, в отношении которых родитель лишен родительских прав, предлагается не учитывать.
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