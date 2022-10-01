В России предложили уточнить понятие «многодетная семья»

Сенатор Елена Шумилова внесла в Госдуму законопроект, который предлагает унифицировать понятие «многодетная семья». Документ разместили в электронной базе думы.

Шумилова уточнила, что в настоящее время в законе нет единого понятия о статусе такой семьи.

Согласно тексту документа, под многодетной семьей предлагают понимать семью, в которой родились или воспитываются по меньшей мере трое детей, включая усыновленных, пасынков и падчериц.

Детей, состоящих на полном гособеспечении, а также детей, в отношении которых родитель лишен родительских прав, предлагается не учитывать.