В Совфеде призвали дать правовую оценку облавам на призывников

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал сообщения о том, что в некоторых городах России устраивают облавы на призывников. Пост на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие „облавы“, должна быть дана правовая оценка», — написал Клишас.

Также про облавы на призывников писал член СПЧ Кирилл Кабанов. Он заявил, что обратится в прокуратуру для дачи правовой оценки «облав», в ходе которых повестки в военкоматы получают сотрудники предприятий, имеющих бронь.