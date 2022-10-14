В Совфеде призвали дать правовую оценку облавам на призывников
Сенатор Клишас заявил о том, что каждое подобное сообщение нужно проверять
14 октября 2022, 15:14, Илья Звягинцев
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал сообщения о том, что в некоторых городах России устраивают облавы на призывников. Пост на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.
«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие „облавы“, должна быть дана правовая оценка», — написал Клишас.
Также про облавы на призывников писал член СПЧ Кирилл Кабанов. Он заявил, что обратится в прокуратуру для дачи правовой оценки «облав», в ходе которых повестки в военкоматы получают сотрудники предприятий, имеющих бронь.
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