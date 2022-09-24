В Якутии поручили вернуть назад тех, кого мобилизовали по ошибке

Глава Якутии Айсен Николаев предложил ряд мер поддержки для семей тех, кто попал под мобилизацию, а также прокомментировал случаи, когда людей забирали по ошибке.

Николаев предложил выплатить семьям мобилизованных единоразово 200 тысяч рублей, обеспечить бесплатное питание для учеников 5-11 классов, освободить от платы за детские сады, организовать целевое обучение в вузах и ссузах, предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, а также обеспечить повышенную стипендию для студентов.

Он также обратил внимание на случаи мобилизации тех граждан, которые не должны призываться.

«Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16 лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами», — написал Николаев в социальных сетях.

Он заверил, что эта работа уже началась.