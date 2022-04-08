ВЦИОМ: 60% россиян испытывают на себе влияние санкций

Вводимые странами Запада санкции влияют на жизнь 60% жителей России. Об этом заявляет РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Опрос проводили 18 марта. Его результаты презентовали на днях во время круглого стола, который прошёл в рамках конференции НИУ ВШЭ совместно с научным и бизнес-сообществами.

Результаты опроса гласят, что жители России в первую очередь отмечали дефицит сахара, соли, гречки и средств личной гигиены. Почти половина граждан (42%) заявили, что закупили товары впрок либо планируют это сделать на днях. Половина жителей сказали, что им хватает всех товаров.

Недавно сообщалось, что ажиотажный спрос на ряд товаров начал падать и входить в нормальное русло.

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Рост цен стал главной проблемой, с которой сталкивались участники опроса. О нём заявили 37% респондентов. Сильнее всего россияне ощутили на себе рост цен на сахар, овощи и фрукты, макароны и крупы. При этом отмечается, что 65% граждан уверены в дальнейшем росте цен.

Среди других последствий санкций россияне также отметили снижение или потерю доходов. Также респонденты упоминали закрытие авиасообщения и безработицу.

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Каждый пятый россиянин, по результатам опроса, снял наличные деньги с вкладов и счетов в банках и отказался от ближайших планов, например, на переезд или ремонт.

Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции после начала Россией военной спецоперации на территории Украины. С момента начала операции эти страны ввели уже несколько пакетов ограничений. О сворачивании или приостановке своей бизнес-активности на территории России объявили десятки крупных международных компаний, таких как McDonalds, IKEA, Intel и т.д.