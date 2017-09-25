Ведущий канала BobCat TB Арслан Валеев умер от укуса ядовитой змеи

Видеоблогера Арслана Валеева во время прямой трансляции укусила черная мамба. Его друзья и знакомые сообщили, что он скончался от отравления змеиным ядом.

Как сообщается в паблике BobCat TB, трагедия произошла в момент, когда Валеев доставал из террариума змею, яд которой смертельно опасен для человека. Молодой человек не смог сам позвонить в "скорую" из-за быстрого онемения конечностей, поэтому он попросил сделать это зрителей, видевших в прямом эфире, как умирает их любимый блогер.

"Просто побуду с вами чуть-чуть... просто почитаю ваши сообщения... всем пока... даже не верится, что это происходит именно со мной... на самом деле я уже умираю... прощайте... **** как трясет...", - это последние слова, которые услышали и услышат его подписчики.

По другой версии, Арслан специально дал себя укусить, поскольку не мог справиться с расставанием с женой и проблемами. Он просил передать Екатерине, что любил ее, а также надеялся, что она успеет к нему приехать, чтобы увидеться в последний раз.

Его успели доставить в больницу. Однако, несмотря на все усилия докторов, он скончался 25 сентября.

Арслан Валеев широко известен в среде российских герпетологов как автор видеоблога, посвященного содержанию змей и рептилий, "Частный экзотариум". Также он содержал рысей, о жизни которых рассказывал на другом своем канале – BobCat ТВ. Еще на одном канале – BobCat Lynx Live – он выкладывал нарезки из стримов и забавные моменты из жизни его зверушек. И это только половина его каналов.

Последним приобретением молодого человека стал маленький пуменок, за которым наблюдали сотни тысяч человек.

Нередко его видео попадали в обзоры заграничных видеоблогеров. В основном они касались трех рысей, живущих вместе с ним.

Также о жизни Арслана можно узнать из его Instagram.