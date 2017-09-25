Ведущий канала BobCat TB Арслан Валеев умер от укуса ядовитой змеи
Последним его приобретением стал маленький пуменок, за которым наблюдали сотни тысяч человек
Видеоблогера Арслана Валеева во время прямой трансляции укусила черная мамба. Его друзья и знакомые сообщили, что он скончался от отравления змеиным ядом.
Как сообщается в паблике BobCat TB, трагедия произошла в момент, когда Валеев доставал из террариума змею, яд которой смертельно опасен для человека. Молодой человек не смог сам позвонить в "скорую" из-за быстрого онемения конечностей, поэтому он попросил сделать это зрителей, видевших в прямом эфире, как умирает их любимый блогер.
"Просто побуду с вами чуть-чуть... просто почитаю ваши сообщения... всем пока... даже не верится, что это происходит именно со мной... на самом деле я уже умираю... прощайте... **** как трясет...", - это последние слова, которые услышали и услышат его подписчики.
По другой версии, Арслан специально дал себя укусить, поскольку не мог справиться с расставанием с женой и проблемами. Он просил передать Екатерине, что любил ее, а также надеялся, что она успеет к нему приехать, чтобы увидеться в последний раз.
Его успели доставить в больницу. Однако, несмотря на все усилия докторов, он скончался 25 сентября.
Арслан Валеев широко известен в среде российских герпетологов как автор видеоблога, посвященного содержанию змей и рептилий, "Частный экзотариум". Также он содержал рысей, о жизни которых рассказывал на другом своем канале – BobCat ТВ. Еще на одном канале – BobCat Lynx Live – он выкладывал нарезки из стримов и забавные моменты из жизни его зверушек. И это только половина его каналов.
Последним приобретением молодого человека стал маленький пуменок, за которым наблюдали сотни тысяч человек.
Нередко его видео попадали в обзоры заграничных видеоблогеров. В основном они касались трех рысей, живущих вместе с ним.
Также о жизни Арслана можно узнать из его Instagram.