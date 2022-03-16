Виктор Томенко рассказал о подготовке к паводку в районах Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о подготовке к паводку в Краснощёковском и Чарышском районах. Пост он опубликовал на странице в «Одноклассниках».

«Во-первых, лёд на реках чернят, чтобы он быстрее растаял. Во-вторых, проводят пиление льда, чтобы создать водоотводящие каналы. В-третьих, в некоторых районах на затороопасных участках рек будем проводить подрывы льда — в этом нам ежегодно помогает командование Центрального военного округа Министерства обороны России», — написал Томенко.

Он также отметил, что после второй волны паводка в Краснощёковском районе собираются начать строительство большой дамбы. Её стоимость оценивается примерно в полмиллиарда рублей, а возвести конструкцию планируют за три года. Контракт с подрядчиком уже заключён.

Подобные дамбы уже защищают от подтопления несколько населённых пунктов в регионе.