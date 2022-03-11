Владимир Жириновский пришел в сознание
Политика вывели из медикаментозного сна, а помощники уже приносят ему различные документы
11 марта 2022, 12:15, Илья Звягинцев
Владимира Жириновского вывели из медикаментозного сна. Политик находится в создании, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
«Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы», — сказал собеседник агентства.
Напомним, о госпитализации Владимира Жириновского стало известно 2 февраля. Политик заразился коронавирусом.
Несмотря на то, что в СМИ распространялась разная информация о состоянии его здоровья, в партии всегда отмечали, что Жириновский идёт на поправку. Также сообщалось, что, несмотря на болезнь, политик продолжал работать.
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