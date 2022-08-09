Воздух в Алтайском крае 9 августа будет грязным

Жителей и гостей Алтайского края предупредили о том, что 9 августа в регионе воздух будет грязным. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается повышенный», — сказано в сообщении.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Барнауле.

Напомним, что ранее в Алтайском крае из-за загрязнений объявляли режим «чёрного неба». О том, что это такое и как этот режим опасен для людей, — в материале amic.ru.