Воздух в Алтайском крае 9 августа будет грязным

Метеорологические условия поспособствуют накоплению вредных веществ

9 августа 2022, 09:55, Илья Звягинцев

Жителей и гостей Алтайского края предупредили о том, что 9 августа в регионе воздух будет грязным. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается повышенный», — сказано в сообщении.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Барнауле.

Напомним, что ранее в Алтайском крае из-за загрязнений объявляли режим «чёрного неба». О том, что это такое и как этот режим опасен для людей, — в материале amic.ru.

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