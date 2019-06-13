Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал во Внуково

Вратарь сборной России Андрей Лунев находясь в нетрезвом состоянии устроил скандал в московском аэропорту Внуково, сообщает Пятый канал.

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Инцидент произошел 12 июня у стойки регистрации, когда спортсмен планировал вылетать в Санкт-Петербург. Разговор на повышенных тонах у Лунева произошел с представителем авиакомпании "Россия" примерно в 11 утра.

Как сообщили очевидцы, футболист был изрядно пьян. Позже при медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.

Именитого дебошира задержали полицейские и доставили в местное отделение полиции, сопротивления он не оказывал. В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.

Андрей Лунев является вратарем футбольного клуба "Зенит" и входит в состав сборной России.