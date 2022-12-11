Юному льву из барнаульского зоопарка нашли подружку в Челябинске
Дама оказалась своенравной и пока не спешит показываться зрителям
11 декабря 2022, 11:46, Илья Звягинцев
Накануне исполнился год и два месяца льву Северо-Алтаю, который приехал в челябинский зоопарк из Барнаула. В знаковый день к нему подселили подругу.
Как рассказал сотрудники зоопарка, пока львицу Киару держат в смежной клетке, и она оказалась строптивой девушкой. Львица не спешит показываться публике и даже самому Алтаю.
При этом Северо-Алтай уже учуял подругу и ходит по клетке кругами, принюхиваясь, чтобы найти её.
Гости челябинского зоопарка предлагают построить паре на лето открытый вольер.
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