Юному льву из барнаульского зоопарка нашли подружку в Челябинске

Накануне исполнился год и два месяца льву Северо-Алтаю, который приехал в челябинский зоопарк из Барнаула. В знаковый день к нему подселили подругу.

Как рассказал сотрудники зоопарка, пока львицу Киару держат в смежной клетке, и она оказалась строптивой девушкой. Львица не спешит показываться публике и даже самому Алтаю.

При этом Северо-Алтай уже учуял подругу и ходит по клетке кругами, принюхиваясь, чтобы найти её.

Гости челябинского зоопарка предлагают построить паре на лето открытый вольер.