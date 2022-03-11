ЗАГСы оптимизировали в 28 райцентрах Алтайского края

28 ЗАГСов в районных центрах Алтайского края преобразовали в служебные места за 2021 год, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на начальника управления юстиции региона Оксану Грохотову. Одно из последствий оптимизации — создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Теперь жители могут обратиться в любое подразделение вне зависимости от своего расположения.

По словам Грохотовой, оптимизированные ЗАГСы вошли в структуру одного отдела, однако остались работать на тех же местах.

«Несмотря на организационно-штатные изменения, которые претерпели органы ЗАГС в прошлом году, мы сохранили весь свой кадровый состав. То есть работники органов ЗАГС настолько преданы своему делу, что каждый из них остался на том месте, на котором был. У нас 100-процентная сохраняемость кадрового состава», — заявила Грохотова.

ЗАГС Железнодорожного района Барнаула преобразовали в объединённый архив записей актов гражданского состояния города. Теперь он работает в новом месте — на Пролетарской, 61, вместо Профинтерна, 9.