Жара после заморозков. О погоде в Алтайском крае 30 августа

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае 30 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт без осадков.

Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от +26 до +28 градусов. Также без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с.

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Общество Днем до +30, ночью заморозки: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Напомним, что ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Как сообщает региональный Гидрометцентр, с 30 августа по 2 сентября в крае ожидается повышенная пожароопасность 4-го класса, а с 31 августа по 2 сентября в Барнауле и Угловском районе — чрезвычайная пожароопасность (5-й класс).

Кроме того, в ночь на 30 августа местами в Алтайском крае синоптики прогнозировали похолодание: от +1°С в предгорье до -1°С — в травостое.