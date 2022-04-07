Жители села Сорочий Лог из-за паводка лишились единственного пути на «большую землю»
В местной администрации сельчанам порекомендовали ходить на другой берег по опасному мосту
Жители села Сорочий Лог рассказали о серьёзной проблеме, с которой они столкнулись из-за паводка. О бедах сельчан сообщает «Толк».
Местные жители рассказали, что 6 апреля паводковые воды размыли насыпь в низине. Она была единственным безопасным путём «на большую землю».
В администрации людям порекомендовали перебираться на другой берег по старому мосту, который серьёзно накренился и не имеет ограждений.
Сельчане отмечают, что передвигаться по этой конструкции совсем небезопасно.
«В данный момент существует серьёзная угроза для жизни и здоровья наших детей и нас», — заявили местные жители.
Люди добавили, что многие дети 7 апреля не пошли в школу и остались дома, чтобы не подвергать себя опасности.