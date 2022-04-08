Жительница Барнаула судится с пенсионным фондом из-за «путинской» выплаты в 10 тысяч рублей

Жительница Барнаула судится с региональным отделением Пенсионного фонда России из-за того, что ей не предоставили «путинскую» выплату в размере 10 тысяч рублей. «Комсомольская правда» отмечает, что суд первой инстанции встал на сторону женщины, однако ПФР подал апелляцию.

После введения выплаты в 10 тысяч рублей в 2021 году были озвучены требования, согласно которым заявление на получение денег нужно было подать до 1 ноября.

Горожанка подала заявление 8 ноября. По её словам, с 30 октября по 7 ноября в России из-за коронавируса были объявлены выходными, а когда она пришла подавать заявление, ей категорически отказали.

В своём обращении в суд женщина отмечает, что если последний день перед подачей заявления был выходным (31 октября), то автоматически он должен перенестись на следующий рабочий день (8 ноября).

Суд встал на сторону женщины, однако ПФР не согласился с этим выводом, ссылаясь на внутренний документ, согласно которому дни с 4 по 7 ноября были рабочими.