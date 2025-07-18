Объявлены цены на новую Lada Iskra
Продажи стартуют уже 20 июля
18 июля 2025, 14:20, ИА Амител
Цена седана Lada Iskra будет начинаться от 1,25 млн рублей, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Продажи автомобиля стартуют 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В другие регионы страны машины начнут поступать в ближайшие недели.
Lada Iskra предлагается в четырех комплектациях:
Comfort – от 1 249 000 рублей базовая версия с необходимыми системами комфорта и безопасности;
Life – от 1,32 млн рублей, включает кондиционер и подогрев передних сидений и зеркал;
Enjoy – от 1,44 млн рублей, дополнительно оборудована подогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, мультимедийной системой Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и интернетом;
Techno – топовая версия от 1,58 млн рублей с подогревом задних сидений, руля и стекол, парктроником, камерой заднего вида и противотуманными фарами с подсветкой поворотов.
Автомобиль доступен с тремя вариантами двигателя 1,6 л: 90 л.с. с пятиступенчатой МКПП, а также 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматом.
В июне АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut. Серийное производство модели запланировано на 2026 год.
14:24:47 18-07-2025
И ведь будут брать
14:32:31 18-07-2025
Гость (14:24:47 18-07-2025) И ведь будут брать... А не будут - газ отключим (утильсбор введём)...
11:56:25 19-07-2025
Гость (14:24:47 18-07-2025) И ведь будут брать... Наверняка будут. Вам то какое дело?
14:59:07 18-07-2025
Перед тем как цены на искру объявили, на гранту и Весту ценники подняли же? Не упустили возможности?
16:37:57 18-07-2025
Вау! Даже подушки безопасности в базовой комплектации есть
21:37:28 18-07-2025
Начальная цена на искру больше, чем на Весту.
07:20:39 19-07-2025
Russkiy (21:37:28 18-07-2025) Начальная цена на искру больше, чем на Весту.... Двигло отвал бошки.
Я пожалуй мимо.