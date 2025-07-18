Продажи стартуют уже 20 июля

18 июля 2025, 14:20, ИА Амител

LADA Iskra / Фото: пресс-служба АвтоВАЗа / lada.ru

Цена седана Lada Iskra будет начинаться от 1,25 млн рублей, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Продажи автомобиля стартуют 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В другие регионы страны машины начнут поступать в ближайшие недели.

Lada Iskra предлагается в четырех комплектациях:

Comfort – от 1 249 000 рублей базовая версия с необходимыми системами комфорта и безопасности;

Life – от 1,32 млн рублей, включает кондиционер и подогрев передних сидений и зеркал;

Enjoy – от 1,44 млн рублей, дополнительно оборудована подогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, мультимедийной системой Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и интернетом;

Techno – топовая версия от 1,58 млн рублей с подогревом задних сидений, руля и стекол, парктроником, камерой заднего вида и противотуманными фарами с подсветкой поворотов.

Автомобиль доступен с тремя вариантами двигателя 1,6 л: 90 л.с. с пятиступенчатой МКПП, а также 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматом.

В июне АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut. Серийное производство модели запланировано на 2026 год.