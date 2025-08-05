Очень неудобно: алтайский бизнес рассказал, как адаптируется к отключениям интернета
Ограничения ударили по такси, платежным приложениям, сервисам доставки
05 августа 2025, 07:14, ИА Амител
Жителей Алтайского края вновь предупредили о проблемах с мобильным интернетом из-за борьбы с сетевыми угрозами. Режим ограничения может продолжиться несколько дней, предупредила антитеррористическая комиссия региона. В сообщении сказано, что эти меры вызваны техническими рисками. Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул разобрался, кому эти меры доставляют больше всего неудобств и как с этим справляются предприниматели.
Временные ограничения связи вводятся в разных субъектах страны с начала мая, а на Алтае они начались в июне. В оперштабе региона объясняли, что технические сложности связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах.
Первые, по кому ударили ограничения, – это такси, платежные приложения, сервисы доставки. В "Яндекс Еде" радиостанции рассказали, что активно адаптируются к условиям нестабильного интернета.
«Если в вашем регионе проблемы с мобильным интернетом в ресторанах или магазинах, вы можете выбрать другой ресторан или магазин и оформить заказ самовывозом – в приложении все отображается. Наш сервис настолько приспособился уже ко всем проблемам, что нам не составляет труда справиться и с этим», – заявили в "Яндекс Еде".
Как отмечает руководитель интернет-агентства "Хай клик" Виталий Романов, текущая ситуация не смертельная, однако это "очень неудобно". Особенно, когда клиент требует срочный отчет.
«Сам нахожусь пока в зоне стабильного Wi-Fi, но друзья, которые живут, работают в промзонах, жалуются. У них не то что 4G – голосовая связь пропадает», – отметил Романов.
Самый большой резонанс в истории с отключением интернета получило заявление красноярского руководителя Центра управления регионом Екатерины Кузьминых. На вопрос удаленщиков о том, как им работать без интернета, она заявила: "На СВО всем работы хватит!" Это возмутило не только жителей Красноярска.
«Когда в телеграм-канале губернатора края появилось хоть какое-то сообщение о ситуации, туда посыпались и вопросы, и критика, и возмущение. И когда руководитель регионального ЦУР вдруг в своей публикации решила отправить всех на СВО, никто не понял, мягко говоря, что это вообще было. Я накануне вечером созвонилась с коллегами из правительства края и спросила, будут ли они комментировать этот скандал и последуют ли какие-то кадровые решения. А в пресс-службе губернатора мне сказали, что Екатерина Кузьминых не является чиновницей, не состоит ни на государственной, ни на муниципальной службе», – прокомментировала ситуацию редактор красноярской радиостанции Business FM Дина Карачева.
На Алтае профилактические мероприятия планируют завершить в течение нескольких дней, после чего обещают, что площадь покрытия сигнала будет увеличена.
07:47:54 05-08-2025
- "Жителей Алтайского края вновь предупредили о проблемах с мобильным интернетом из-за борьбы с сетевыми угрозами." ------- АК, вроде далеко, очень далеко от войны, но нет, эта зараза добралась и до нас.
08:14:41 05-08-2025
Гость (07:47:54 05-08-2025) - "Жителей Алтайского края вновь предупредили о проблемах с ... А вы еще не поняли что это теперь для всех проблема? От Белгорода до Сахалина. Вон, Иркутск еще дальше, но до него добрались быстрее чем до Барнаула. А с учетом наличия промпредприятий работающих на ВПК, можно и нужно принимать все возможные меры по обеспечению их безопасности и стабильной работе. Ограничиться одними глушилками в зоне и за забором одного предприятия, увы не возможно. Равно как и поставить у каждого завода Панцирь, Бук или С300.
Так что, мы все с вами несём солидарную ответственность за то что происходит. И там и тут.
08:58:21 05-08-2025
Гость (08:14:41 05-08-2025) А вы еще не поняли что это теперь для всех проблема? От Белг... Минусуют иноагенты и граждане Украины? )))
10:15:55 05-08-2025
Гость (08:58:21 05-08-2025) Минусуют иноагенты и граждане Украины? ))) ...
Скорее адекватные россияне
11:09:05 05-08-2025
Гость (08:58:21 05-08-2025) Минусуют иноагенты и граждане Украины? ))) ... наши граждане тоже, только недалекие. Никак не могут выстроить логическую связь с причиной отключений. Они же "нетвойняшки" или почитатели ололошеньки(ттт), коих здесь достаточно. И они же первые будут орать, что власть их не защитила, если на территории АК что то подорвут удаленно из салорейха
09:43:03 05-08-2025
Гость (08:14:41 05-08-2025) А вы еще не поняли что это теперь для всех проблема? От Белг... А мне зачем твои проблемы? Тебе дальневосточного гектара чтоли мало было?
08:55:41 05-08-2025
Так ради интереса-если у нас ,вроде как капитализм,то по его законам за не предоставленную оплаченную услугу надо бы возвращать оплаченные средства+компенсировать созданный не удобства,или в крайнем случае пересмотреть тарифы,так почему у нас этого нет и куда смотрят госорганизации которые за это получают зарплату?
10:33:37 05-08-2025
гость (08:55:41 05-08-2025) Так ради интереса-если у нас ,вроде как капитализм,то по его... обращайся к своему сотовому оператору для перерасчёта !
10:49:27 05-08-2025
гость (08:55:41 05-08-2025) Так ради интереса-если у нас ,вроде как капитализм,то по его... Гость, ты читал или слышал сказку про "вершки и корешки"? Государство с его капитализмой, это тот самый хитрый мужик.
12:12:09 05-08-2025
гость (08:55:41 05-08-2025) Так ради интереса-если у нас ,вроде как капитализм,то по его... Тебе же не сотовые компании интернет рубят. Попробуй взыскать с тех, кто "усиливает меры"
16:37:15 05-08-2025
Гость (12:12:09 05-08-2025) Тебе же не сотовые компании интернет рубят. Попробуй взыскат... а давай так. Тебе сейчас вернут компенсацию "те, кто ограничивает" и вернут интернет. Но в случае атаки БПЛА ты вернешь полную стоимость разрушенного, и не дай бог, компенсацию за жизни людей. Ну а че, зато сейчас свои гх каналы и бложики почитаешь на своей никчемной работе
10:53:13 05-08-2025
Это еще цветочки, представьте ситуйшен ежели был бы введен цифровой руПь. Коллапс,не?
11:26:18 05-08-2025
Полагаю происходит плановая архаизация экономики РФ... проводной тлф, наличные, дефицит товаров, транспортных услуг, рабочих мест , снижение зарплат, недоступность кредитов, рост цен и т.п , шляпная эконмика.
15:18:25 09-08-2025
В 90-е вообще не было ни интернета, ни сотовой связи... ниче, пережили...