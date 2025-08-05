Очень неудобно: алтайский бизнес рассказал, как адаптируется к отключениям интернета

Ограничения ударили по такси, платежным приложениям, сервисам доставки

05 августа 2025, 07:14, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края вновь предупредили о проблемах с мобильным интернетом из-за борьбы с сетевыми угрозами. Режим ограничения может продолжиться несколько дней, предупредила антитеррористическая комиссия региона. В сообщении сказано, что эти меры вызваны техническими рисками. Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул разобрался, кому эти меры доставляют больше всего неудобств и как с этим справляются предприниматели.

Временные ограничения связи вводятся в разных субъектах страны с начала мая, а на Алтае они начались в июне. В оперштабе региона объясняли, что технические сложности связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах.

Первые, по кому ударили ограничения, – это такси, платежные приложения, сервисы доставки. В "Яндекс Еде" радиостанции рассказали, что активно адаптируются к условиям нестабильного интернета.

«Если в вашем регионе проблемы с мобильным интернетом в ресторанах или магазинах, вы можете выбрать другой ресторан или магазин и оформить заказ самовывозом – в приложении все отображается. Наш сервис настолько приспособился уже ко всем проблемам, что нам не составляет труда справиться и с этим», – заявили в "Яндекс Еде".

Как отмечает руководитель интернет-агентства "Хай клик" Виталий Романов, текущая ситуация не смертельная, однако это "очень неудобно". Особенно, когда клиент требует срочный отчет.

«Сам нахожусь пока в зоне стабильного Wi-Fi, но друзья, которые живут, работают в промзонах, жалуются. У них не то что 4G – голосовая связь пропадает», – отметил Романов.

Самый большой резонанс в истории с отключением интернета получило заявление красноярского руководителя Центра управления регионом Екатерины Кузьминых. На вопрос удаленщиков о том, как им работать без интернета, она заявила: "На СВО всем работы хватит!" Это возмутило не только жителей Красноярска.

«Когда в телеграм-канале губернатора края появилось хоть какое-то сообщение о ситуации, туда посыпались и вопросы, и критика, и возмущение. И когда руководитель регионального ЦУР вдруг в своей публикации решила отправить всех на СВО, никто не понял, мягко говоря, что это вообще было. Я накануне вечером созвонилась с коллегами из правительства края и спросила, будут ли они комментировать этот скандал и последуют ли какие-то кадровые решения. А в пресс-службе губернатора мне сказали, что Екатерина Кузьминых не является чиновницей, не состоит ни на государственной, ни на муниципальной службе», – прокомментировала ситуацию редактор красноярской радиостанции Business FM Дина Карачева.

На Алтае профилактические мероприятия планируют завершить в течение нескольких дней, после чего обещают, что площадь покрытия сигнала будет увеличена.