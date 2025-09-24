Очередные осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле 27 сентября

Гости и жители города смогут приобрести продукты в каждом районе краевой столицы

24 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Ярмарка / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

В Барнауле 27 сентября вновь пройдут ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в городской администрации Барнаула.

Продовольственные площадки будут организованы во всех районах краевой столицы. С 10:00 до 14:00 горожане смогут приобрести овощи – картофель, морковь, свеклу, лук, тыкву, перец и другие. Также на прилавках представят мясо, колбасы, яйца, рыбные деликатесы, растительное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты, саженцы и прочие товары.

Ярмарочные ряды разместят по адресам: