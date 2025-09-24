Очередные осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле 27 сентября
Гости и жители города смогут приобрести продукты в каждом районе краевой столицы
24 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
Ярмарка / Фото: Александра Черданцева / amic.ru
В Барнауле 27 сентября вновь пройдут ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в городской администрации Барнаула.
Продовольственные площадки будут организованы во всех районах краевой столицы. С 10:00 до 14:00 горожане смогут приобрести овощи – картофель, морковь, свеклу, лук, тыкву, перец и другие. Также на прилавках представят мясо, колбасы, яйца, рыбные деликатесы, растительное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты, саженцы и прочие товары.
Ярмарочные ряды разместят по адресам:
- Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район – улица Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский район – улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район – проспект Красноармейский, 64 (парковка у ТЦ "Майский"), улица Чайковского, 21а.
