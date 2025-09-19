Очередные осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле 20 сентября
На этот раз внимание будет уделено овощной продукции
19 сентября 2025, 20:30, ИА Амител
Салат. Овощи. Вегетарианство / Фото: amic.ru
20 сентября в Барнауле снова пройдут ярмарки выходного дня – в этот раз с упором на овощи, которые хозяйки заготавливают на зиму. Об этом сообщили в городской администрации Барнаула.
На прилавках будут картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец и другие сезонные овощи. Помимо этого, горожане смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, колбасные изделия, яйца, рыбу, хлеб и сладости, а также фрукты и саженцы.
Ярмарки откроются с 10:00 до 14:00 сразу в нескольких районах:
- Железнодорожный – проспект Ленина, 71;
- Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский – площадь Народная;
- Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер им. Германа Титова);
- Центральный – проспект Красноармейский, 64 (парковка у ТЦ "Майский") и ул. Чайковского, 21а.
