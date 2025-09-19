Очередные осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле 20 сентября

На этот раз внимание будет уделено овощной продукции

19 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Салат. Овощи. Вегетарианство / Фото: amic.ru

20 сентября в Барнауле снова пройдут ярмарки выходного дня – в этот раз с упором на овощи, которые хозяйки заготавливают на зиму. Об этом сообщили в городской администрации Барнаула.

На прилавках будут картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец и другие сезонные овощи. Помимо этого, горожане смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, колбасные изделия, яйца, рыбу, хлеб и сладости, а также фрукты и саженцы.

Ярмарки откроются с 10:00 до 14:00 сразу в нескольких районах: