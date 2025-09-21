НОВОСТИОбщество

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле завалили шинами до потолка. Фото

Возвраты со склада маркетплейса поступают уже вторую неделю

21 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Жительница Барнаула рассказала о проблеме в пункте выдачи заказов "Вайлдберриз" в поселке Новосиликатный на улице Новосибирской. Об этом пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

По ее словам, уже вторую неделю в ПВЗ массово поступают возвраты со склада маркетплейса – в основном автомобильные шины.

«Завалили все помещение до потолка. Примерочные заняты, клиенты не могут проверить свой товар. Сотрудникам приходится дышать этим в закрытом помещении по 13 часов», – поделилась женщина.

Она отмечает, что владелец пункта неоднократно обращался в компанию, но реакции ни от WB, ни от поставщика так и не последовало. В результате и клиенты, и сотрудники оказались в крайне неудобных условиях.

Ранее в Барнауле сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений из пункта выдачи заказов маркетплейса.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

19:06:05 21-09-2025

А кому сейчас легко?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:17 21-09-2025

Хитрая бурятка

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

13:28:58 22-09-2025

Сразу было понятно что женщине не понравилось, мужчины всё понимают. Когда пвз завален сумочками и шмотками никто не жалуется.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:55:06 23-09-2025

Антон (13:28:58 22-09-2025) Сразу было понятно что женщине не понравилось, мужчины всё п... а, как вы выразились, мужчины, понимают, что там стоит токсичная вонь, которая отравляет сотрудников и клиентов? я недавно получала заказ в ПВЗ, где тоже были шины, правда всего четыре, но от вони чуть не вывернуло наизнанку. так я 2 минутки там была, а бедные сотрудницы по 13 часов этим дышат! зато "мужчины" все понимают, дааа

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
прохожий

08:31:50 23-09-2025

это потребительский терроризм в чистом виде. причем спланированный. скорее всего конкуренты/недоброжелатели данного ПВЗ

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:51:33 23-09-2025

прохожий (08:31:50 23-09-2025) это потребительский терроризм в чистом виде. причем спланиро... это наглый и жадный селлер.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

09:01:15 23-09-2025

Элен без ребят (08:51:33 23-09-2025) это наглый и жадный селлер....
Негодяи! Расстрелять! И.Сталин

ПыСы. Ны вы чего тут все как маленькие...

Бизнес есть бизнес.
Сезон, люди приобретают необходимое...
Окна то открыть не судьба?
Не помогает - надевайте маски - вам не привыкать...
Будьте уже наконец добрее - один скулёж в комментах...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:53 23-09-2025

@ (09:01:15 23-09-2025) Негодяи! Расстрелять! И.СталинПыСы. Ны вы чего т... Добреньким за чужой счет привык быть?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:33:14 23-09-2025

@ (09:01:15 23-09-2025) Негодяи! Расстрелять! И.СталинПыСы. Ны вы чего т...
добрее?! интересно, кто из нас говорит о доброте... наверное, тот, кто плюет на окружающих, собирая вонючие токсичные шины в пвз, патамушта сезон? (нет)
кстати, адекватные люди заказывают любые крупногабаритные товары курьерской доставкой по нужному адресу, а не карячат на себе из пвз.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:06 25-09-2025

А как в магазинах шин люди работают? Или на шинном заводе? Никто ни умер от этого запаха это с непривычки. Просто надо вентиляцию помещения делать, и проветривать

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:45:47 25-09-2025

Вот всех умников, которые в защиту этого шинного терроризма, деферамбы пишут, отправить на день в этот пвз поработать. Поймут тогда о чем речь. Эти шины просто "задрали" все пвз. Поназаказывают хрени, неделями не выкупают, а потом "отмените, мне уже не надо". Нищеброды, выискивают, где товар на 3 копейки дешевле и заказывают в промышленных масштабах. Потому что в нормальном магазе купить не могут, денег нет. Сотрудникам данного пвз только терпения и ждать когда все это заберут. От этого духана не спасает ни вентиляция, ни открытые окна-двери.

  1 Нравится
Ответить
