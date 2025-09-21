Пункт выдачи Wildberries в Барнауле завалили шинами до потолка. Фото

Возвраты со склада маркетплейса поступают уже вторую неделю

21 сентября 2025

ПВЗ

Жительница Барнаула рассказала о проблеме в пункте выдачи заказов "Вайлдберриз" в поселке Новосиликатный на улице Новосибирской. Об этом пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

По ее словам, уже вторую неделю в ПВЗ массово поступают возвраты со склада маркетплейса – в основном автомобильные шины.

«Завалили все помещение до потолка. Примерочные заняты, клиенты не могут проверить свой товар. Сотрудникам приходится дышать этим в закрытом помещении по 13 часов», – поделилась женщина.

Она отмечает, что владелец пункта неоднократно обращался в компанию, но реакции ни от WB, ни от поставщика так и не последовало. В результате и клиенты, и сотрудники оказались в крайне неудобных условиях.

