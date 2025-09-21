Пункт выдачи Wildberries в Барнауле завалили шинами до потолка. Фото
Возвраты со склада маркетплейса поступают уже вторую неделю
21 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказала о проблеме в пункте выдачи заказов "Вайлдберриз" в поселке Новосиликатный на улице Новосибирской. Об этом пишет Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".
По ее словам, уже вторую неделю в ПВЗ массово поступают возвраты со склада маркетплейса – в основном автомобильные шины.
«Завалили все помещение до потолка. Примерочные заняты, клиенты не могут проверить свой товар. Сотрудникам приходится дышать этим в закрытом помещении по 13 часов», – поделилась женщина.
Она отмечает, что владелец пункта неоднократно обращался в компанию, но реакции ни от WB, ни от поставщика так и не последовало. В результате и клиенты, и сотрудники оказались в крайне неудобных условиях.
19:06:05 21-09-2025
А кому сейчас легко?
20:16:17 21-09-2025
Хитрая бурятка
13:28:58 22-09-2025
Сразу было понятно что женщине не понравилось, мужчины всё понимают. Когда пвз завален сумочками и шмотками никто не жалуется.
08:55:06 23-09-2025
Антон (13:28:58 22-09-2025) Сразу было понятно что женщине не понравилось, мужчины всё п... а, как вы выразились, мужчины, понимают, что там стоит токсичная вонь, которая отравляет сотрудников и клиентов? я недавно получала заказ в ПВЗ, где тоже были шины, правда всего четыре, но от вони чуть не вывернуло наизнанку. так я 2 минутки там была, а бедные сотрудницы по 13 часов этим дышат! зато "мужчины" все понимают, дааа
08:31:50 23-09-2025
это потребительский терроризм в чистом виде. причем спланированный. скорее всего конкуренты/недоброжелатели данного ПВЗ
08:51:33 23-09-2025
прохожий (08:31:50 23-09-2025) это потребительский терроризм в чистом виде. причем спланиро... это наглый и жадный селлер.
09:01:15 23-09-2025
Элен без ребят (08:51:33 23-09-2025) это наглый и жадный селлер....
Негодяи! Расстрелять! И.Сталин
ПыСы. Ны вы чего тут все как маленькие...
Бизнес есть бизнес.
Сезон, люди приобретают необходимое...
Окна то открыть не судьба?
Не помогает - надевайте маски - вам не привыкать...
Будьте уже наконец добрее - один скулёж в комментах...
09:26:53 23-09-2025
@ (09:01:15 23-09-2025) Негодяи! Расстрелять! И.СталинПыСы. Ны вы чего т... Добреньким за чужой счет привык быть?
09:33:14 23-09-2025
@ (09:01:15 23-09-2025) Негодяи! Расстрелять! И.СталинПыСы. Ны вы чего т...
добрее?! интересно, кто из нас говорит о доброте... наверное, тот, кто плюет на окружающих, собирая вонючие токсичные шины в пвз, патамушта сезон? (нет)
кстати, адекватные люди заказывают любые крупногабаритные товары курьерской доставкой по нужному адресу, а не карячат на себе из пвз.
11:45:06 25-09-2025
А как в магазинах шин люди работают? Или на шинном заводе? Никто ни умер от этого запаха это с непривычки. Просто надо вентиляцию помещения делать, и проветривать
23:45:47 25-09-2025
Вот всех умников, которые в защиту этого шинного терроризма, деферамбы пишут, отправить на день в этот пвз поработать. Поймут тогда о чем речь. Эти шины просто "задрали" все пвз. Поназаказывают хрени, неделями не выкупают, а потом "отмените, мне уже не надо". Нищеброды, выискивают, где товар на 3 копейки дешевле и заказывают в промышленных масштабах. Потому что в нормальном магазе купить не могут, денег нет. Сотрудникам данного пвз только терпения и ждать когда все это заберут. От этого духана не спасает ни вентиляция, ни открытые окна-двери.