"Однажды может стать тесно". Интересны ли алтайские франшизы в регионах России

Восемь компаний из Алтайского края приняли участие в международной выставке франшиз BuyBrand EXPO 2025

08 октября 2025, 07:15, ИА Амител

Пицца / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

Службы доставки, ПВЗ и логистические компании в России все чаще открывают по франшизе. Так же популярным бизнесом, который можно не создавать с нуля, а наладить по уже отлаженной схеме, остается сфера общепита, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. О том, как грамотно масштабировать бизнес, говорили в Москве на международной выставке франшиз BuyBrand EXPO 2025. В ней приняли участие восемь компаний из Алтайского края. Есть ли интерес к алтайским франшизам?

На выставке BuyBrand EXPO 2025 представлены разноплановые бренды, стоимость которых варьируется от 600 тысяч до 300 млн рублей и выше. Большинство брендов от Алтайского края из сферы питания: Freemans coffee bar, Chicago pizza, бары-магазины "Пиффков" и сеть магазинов "Логовская сыроварня". Также представлены гончарная школа Manos, языковые центры "БигБенов", агентство по подбору домашнего персонала "Леди Мэри" и салон цветов Love story.

Франшиза "Пиффков" участвует уже во второй раз, отметила основатель бренда Елена Кубасова:

«Пивные бары – это сложный, но очень прибыльный, вне зависимости от сезона, формат. В развитии сети мы рассматриваем все регионы».

"Логовская сыроварня", производящая сыры как основной свой продукт, уже сегодня расширяет ассортимент и географию присутствия. Руководитель компании Антон Жданов тоже стал участником выставки франшиз:

«Начиная от полуфабрикатов ручной лепки, замороженных и полуготовых блюд и заканчивая кондитерскими изделиями. Также у нас различная бакалея, консервация, соусы и тому подобное. В общем, это, можно сказать, сегодня альтернатива или перерождение традиционной розницы, магазинов "у дома", которые могут составить, в каком-то смысле, даже конкуренцию сетевому федеральному ретейлу».

Ниша, которую удалось занять, однажды может стать тесной. Например, Михаил Бывших, руководитель барнаульской гончарной студии Manos, поделился, что у его бизнеса, ставшего франшизой, на рынке наблюдается спад. Объяснение он видит в смене интересов – как потребителей, так и своих:

«Основной игрок в нашем рынке – это франшиза "Колокол", которая уже как франшиза себя показала: и развилась быстро, и немножко себя дискредитировала. Поэтому люди скептически относятся к франчайзингу в теме гончарного дела. Если заниматься франчайзингом, им надо заниматься отдельно, а пока мы сосредоточены на развитии и укрупнении себя самих. Изначально я создавал франшизу таким образом, чтобы у франчайзи была возможность производственного потенциала, роста из школы в конкретного производителя, в авторскую студию в том числе. В своей голове я пересматриваю и эту модель тоже. Хочется больше глубины».

Есть несколько сегментов бизнеса франшиз, которые всегда в топе по востребованности у франчайзи: это ПВЗ и логистика, e-commerce и доставка, общепит – кофе с собой, фастфуд, пекарни, также детское образование и сферы бытовых услуг и мелкого ремонтного сервиса.

В Алтайском крае успешно развиваются франшизы сферы питания. Почему так, объяснила Севиндж Гудзь, автор рубрики "Ближе к франшизе" на BFM:

«На любой выставке франшиз сегмент общепита – это больше половины стендов. То есть лидирующее направление именно по открытиям и по покупкам. Такой рост общепита во многом связан с макрофакторами. Ушли международные сети, на их место приходят российские бренды. Параллельно растет внутренний туризм, а туристов нужно кормить. К этому добавляется еще и новая привычка потребителей к быстрому чеку – доставке здесь и сейчас. И это все подхлестнуло сегмент общепита».

Франшизы появляются в ответ на запрос там, где потребитель уже сказал "да" продукту. Для каждого региона или страны есть свои особенности развития бизнеса, даже если где-то он уже работает. Зайти на новый рынок в любом случае будет непросто, поэтому важно гибко подстраиваться под меняющуюся ситуацию и не терять хватки.