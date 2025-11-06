Охранник Анджелины Джоли пропал после визита актрисы на Украину

Мужчину задержали военкомы из-за проблем с документами

06 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

Анджелина Джоли в Херсоне / Фото: Mash

Украинский охранник, сопровождавший Анджелину Джоли во время ее визита на Украину, пропал без вести после того, как его забрали представители территориального центра комплектования (ТЦК), сообщает Shot.

По информации местных СМИ, с момента приезда голливудской звезды мужчина не выходит на связь, и его судьба остается неизвестной.

Согласно данным, предоставленным родственниками, охранника зовут Дмитрий, он проживает в Кропивницком и работает тренером по боевому самбо. Брат мужчины утверждает, что у того имеется действующая до 2025 года медицинская справка о проблемах с позвоночником, которая позволяет проходить службу только в тыловых подразделениях.

Напомним, инцидент произошел на пограничном пункте, где Анджелина Джоли пересекала границу пешком, не уведомив заранее местные власти о своем визите. Во время проверки документов у одного из охранников актрисы были выявлены проблемы, после чего его направили в ТЦК.

Известно, что после этих событий Анджелина Джоли продолжила свой визит и прибыла в Херсонскую область, где, по ее словам, занимается гуманитарной миссией. В то же время семья Дмитрия продолжает поиски информации о его местонахождении и состоянии.