Жительница Барнаула, обвиненная в удушении белки, рассказала свою версию произошедшего
По словам женщины, у зверька уже был перекушен позвоночник
22 октября 2025, 17:25, ИА Амител
Женщина, которую обвинили в жестоком убийстве белки, публично представила свою версию произошедшего, пишет "Инцидент Барнаул". По ее словам, она не причиняла вред животному, а пыталась ему помочь.
Женщина рассказала, что когда она подошла к белке, то обнаружила, что у нее был перекушен позвоночник, а также предположила, что это сделали собаки:
«Собачек своих пусть на поводке держат и в намордниках на выгул их выводят! Потому что у белки позвоночник перекушен был. Явно собакой!»
Когда женщина попыталась перенести животное на кормушку, белка в агонии впилась в палец. После укуса пришлось идти в больницу, где ей сделали прививки от бешенства и столбняка.
«Я из поликлиники детской бежала, увидела ее лежащую на земле, еле дышала белка. Хотела ее отнести на кормушку положить. Но увы, она так впилась в мой палец, что пришлось ей пасть расцеплять другой рукой и просто стряхнуть ее с себя!» – рассказала она.
Женщина также выразила возмущение тем, что ее публично осудили, не разобравшись в ситуации:
«Людей уже на костре сжечь готовы, не разобравшись в их вине!»
Напомним, скандальная ситуация произошла утром 22 октября на улице Георгиева. По словам очевидцев, женщина поймала и задушила белку.
17:47:48 22-10-2025
Я так и думала, что женщина не виновна в смерти белки, нельзя обвинять людей только опираясь на свои домыслы, ведь любой может оказаться на месте этой женщины в том числе и те кто обвинил ее без доказательств.
18:12:03 22-10-2025
Гость (17:47:48 22-10-2025) Я так и думала, что женщина не виновна в смерти белки, нельз...
Прошерстить паблики в ВК. Там таких истероидных особ полно. Камера всегда на готове, снимают все подряд и бегут быстрее в сеть выкладывать - хайп ловить. Вот кого надо в психдиспансеры на годик-другой помещать.
17:59:47 22-10-2025
А я писал коммент что баба не виновата, но его не опубликовали.
Теперь давайте найдём визжащую истеричку, которая обвинила тётку в удушении белки, и жестоко покараем.
18:14:05 22-10-2025
Гость (17:59:47 22-10-2025) А я писал коммент что баба не виновата, но его не опубликова...
То есть вы теперь призываете ненавидеть другого человека? Что с вами не так? Вы же сами ничуть не лучше той самой "истерички"
18:37:03 22-10-2025
В любом случае погибла, и кто-то в этом прямо или косвенно виноват. Но следствие разбираться не будет.
18:45:30 22-10-2025
Такое в мире творится, а тут смерть белки от собачьих зубов обсуждают. Странно
20:33:41 22-10-2025
А убежала после содеянного от людей зачем? Чтобы вот эту версию было время придумать?)
22:35:45 22-10-2025
Гость (20:33:41 22-10-2025) А убежала после содеянного от людей зачем? Чтобы вот эту вер... Ну так то белка же укусила. Это больно и нужно поставить укол от бешенства. Что, нужно было делать? Стоять и объясняться перед толпой неуравновешенных?
20:41:29 22-10-2025
ну вот первая ситуенина на предъяву за наговор а то бабулек у подъезда можно а здесь нельзя???
20:57:45 22-10-2025
История яйца выеденного не стоит. Какая трагедь - белка сдохла! Реально пол-Барнаула надо в психушке пролечить.
21:13:42 22-10-2025
Да пофиг на белку. Теперь привлечь к ответственности тех, кто требовал человека жестоко наказать. На лесоповал их Голиков на 10, твари!!! IP-адреса конечно есть
08:00:22 23-10-2025
IP-адреса конечно есть- бггг. ну начинай выискивать
09:13:20 23-10-2025
Чуть со смеху не помер...... Представил как тетка гоняется за белкой
10:32:55 23-10-2025
"Птичку" жалко...
12:56:57 23-10-2025
что-то как-то неубедительно звучит. если бы я увидела лежащую белку, то точно бы не стала переносить ее наверх, на кормушку. зачем? чтобы она оттуда свалилась?