По словам женщины, у зверька уже был перекушен позвоночник

22 октября 2025, 17:25, ИА Амител

Жестоко убитая белка / Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина, которую обвинили в жестоком убийстве белки, публично представила свою версию произошедшего, пишет "Инцидент Барнаул". По ее словам, она не причиняла вред животному, а пыталась ему помочь.

Женщина рассказала, что когда она подошла к белке, то обнаружила, что у нее был перекушен позвоночник, а также предположила, что это сделали собаки:

«Собачек своих пусть на поводке держат и в намордниках на выгул их выводят! Потому что у белки позвоночник перекушен был. Явно собакой!»

Когда женщина попыталась перенести животное на кормушку, белка в агонии впилась в палец. После укуса пришлось идти в больницу, где ей сделали прививки от бешенства и столбняка.

«Я из поликлиники детской бежала, увидела ее лежащую на земле, еле дышала белка. Хотела ее отнести на кормушку положить. Но увы, она так впилась в мой палец, что пришлось ей пасть расцеплять другой рукой и просто стряхнуть ее с себя!» – рассказала она.

Женщина также выразила возмущение тем, что ее публично осудили, не разобравшись в ситуации:

«Людей уже на костре сжечь готовы, не разобравшись в их вине!»

Напомним, скандальная ситуация произошла утром 22 октября на улице Георгиева. По словам очевидцев, женщина поймала и задушила белку.