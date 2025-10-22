Жительница Барнаула жестоко расправилась с уличной белкой на глазах у прохожих
22 октября 2025, 14:20, ИА Амител
В Барнауле женщина на глазах у очевидцев поймала и задушила белку. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Скандальная ситуация произошла утром 22 октября на улице Георгиева. По словам очевидцев, белки уже несколько лет живут во дворе на елках за домами – у них там гнезда, кормушки и поилки. Животные привыкли к людям, часто подходят к прохожим и никому не мешают.
«Люди, что происходит? Сегодня в 9 утра женщина поймала и убила уличную белочку. Эта живодерка протянула руку, схватила и задушила доверчивую маленькую белочку. Прохожие увидели ее на земле, подошли, но белочка умерла», – рассказала участница Telegram-канала Людмила.
Очевидцы сообщили, что знают, в каком доме живет женщина, но догнать ее не успели. История вызвала широкий общественный резонанс – пользователи соцсетей требуют привлечь живодерку к ответственности.
14:25:01 22-10-2025
У бабёшек реально башню рвет в последнее время. Пришлось общественным транспортом несколько дней пользоваться. Это жесть. Такое впечатление, что они там все невменяемые. Не только белку готовы задавить, а все, что на пути попадается. Раньше думал, что это только у училок такое, как следствие профдеформации. Ан нет! Не только.
14:42:47 22-10-2025
Гость (14:25:01 22-10-2025) У бабёшек реально башню рвет в последнее время. Пришлось общ... Первый раз в жизни проехал на общественном транспорте? Ничего там за сто лет не изменилось. И не на общественном- тоже.
14:46:19 22-10-2025
Гость (14:25:01 22-10-2025) Осень
Обострения ...
14:29:34 22-10-2025
Распорядок дня:
9:00 - убить белку
9:15 - спрятаться
14:39:56 22-10-2025
Найти, чип в ухо, ошейник на шею и на учет в психдиспансер. Хотя... эту можно уже и полечить там.
14:55:19 22-10-2025
Гость (14:39:56 22-10-2025) Найти, чип в ухо, ошейник на шею и на учет в психдиспансер.... Они переполнены уставшими зумерами
15:19:50 22-10-2025
Гость (14:55:19 22-10-2025) Они переполнены уставшими зумерами... ----
Вот с ними ей самое место. Как тут пишет кто то, город же для людей, а не для дибилов)
14:44:09 22-10-2025
За это надо обязательно привлечь по статье.Пусть негодяйка узнает ,что такое закон.
14:51:54 22-10-2025
Афиноген (14:44:09 22-10-2025) За это надо обязательно привлечь по статье.Пусть негодяй... Да? А что такое закон? Накидать вам примеров аморфности этого понятия?
14:54:53 22-10-2025
свидетели есть, обязательно надо привлечь. только неотвратимость наказания может напугать этих нелюдей!!! тварь...
15:00:14 22-10-2025
Так вот ты какая белочка...
15:22:10 22-10-2025
ППШариков (15:00:14 22-10-2025) Так вот ты какая белочка...... Кстати, да, мож это алкашка, которая думала, что это ее белочка!
15:07:09 22-10-2025
За что?! Бедное ,беззащитное животное.
15:07:39 22-10-2025
На пару лет посадить
15:19:51 22-10-2025
Может, когда-то такая белочка укусила дорогого ей человека и заразила бешенством. Вот и травма осталась. Ну, или насмотрелась про это. Сначала, узнать мотивы, а вы уже линчевать готовы...
15:32:28 22-10-2025
Гость (15:19:51 22-10-2025) Может, когда-то такая белочка укусила дорогого ей человека и... Даже такие мотивы не оправдывают сие злодеяние(
15:30:29 22-10-2025
Могу предположить что мужа у нее нет.
15:45:17 22-10-2025
Гость (15:30:29 22-10-2025) Могу предположить что мужа у нее нет.... Предполагаете придушила?
15:44:16 22-10-2025
Есть свидетели, есть камеры - тетку надо привлечь.
17:20:16 22-10-2025
Оговорить человека легко, пусть предоставят доказательства, возможно белка сама умерла.
20:55:30 22-10-2025
Может, белка сама умерла от разрыва сердца. Факт удушения должен подтвердить патологоанатом, а вы уже человека приговорили. Зверьё.