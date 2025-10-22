Жительница Барнаула жестоко расправилась с уличной белкой на глазах у прохожих

Очевидцы сообщили, что знают, в каком доме живет женщина

22 октября 2025, 14:20, ИА Амител

Жестоко убитая белка / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле женщина на глазах у очевидцев поймала и задушила белку. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Скандальная ситуация произошла утром 22 октября на улице Георгиева. По словам очевидцев, белки уже несколько лет живут во дворе на елках за домами – у них там гнезда, кормушки и поилки. Животные привыкли к людям, часто подходят к прохожим и никому не мешают.

«Люди, что происходит? Сегодня в 9 утра женщина поймала и убила уличную белочку. Эта живодерка протянула руку, схватила и задушила доверчивую маленькую белочку. Прохожие увидели ее на земле, подошли, но белочка умерла», – рассказала участница Telegram-канала Людмила.

Очевидцы сообщили, что знают, в каком доме живет женщина, но догнать ее не успели. История вызвала широкий общественный резонанс – пользователи соцсетей требуют привлечь живодерку к ответственности.

