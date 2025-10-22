НОВОСТИПроисшествия

Жительница Барнаула жестоко расправилась с уличной белкой на глазах у прохожих

Очевидцы сообщили, что знают, в каком доме живет женщина

22 октября 2025, 14:20, ИА Амител

Жестоко убитая белка / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жестоко убитая белка / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле женщина на глазах у очевидцев поймала и задушила белку. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Скандальная ситуация произошла утром 22 октября на улице Георгиева. По словам очевидцев, белки уже несколько лет живут во дворе на елках за домами – у них там гнезда, кормушки и поилки. Животные привыкли к людям, часто подходят к прохожим и никому не мешают.

«Люди, что происходит? Сегодня в 9 утра женщина поймала и убила уличную белочку. Эта живодерка протянула руку, схватила и задушила доверчивую маленькую белочку. Прохожие увидели ее на земле, подошли, но белочка умерла», – рассказала участница Telegram-канала Людмила.

Очевидцы сообщили, что знают, в каком доме живет женщина, но догнать ее не успели. История вызвала широкий общественный резонанс – пользователи соцсетей требуют привлечь живодерку к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Москве расследуют инцидент с няней, которая, по словам родителей, травмировала ребенка и покалечила домашнего кота, вставшего на защиту маленького хозяина.

Пострадавший кот/ Фото: Barnaul 22

В Барнауле пожарные спасли жизнь коту

На кухне в одной из квартир поселка Новосиликатного произошло замыкание
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул дикие животные Жестокость к животным

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

14:25:01 22-10-2025

У бабёшек реально башню рвет в последнее время. Пришлось общественным транспортом несколько дней пользоваться. Это жесть. Такое впечатление, что они там все невменяемые. Не только белку готовы задавить, а все, что на пути попадается. Раньше думал, что это только у училок такое, как следствие профдеформации. Ан нет! Не только.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

14:42:47 22-10-2025

Гость (14:25:01 22-10-2025) У бабёшек реально башню рвет в последнее время. Пришлось общ... Первый раз в жизни проехал на общественном транспорте? Ничего там за сто лет не изменилось. И не на общественном- тоже.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

14:46:19 22-10-2025

Гость (14:25:01 22-10-2025) Осень
Обострения ...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:34 22-10-2025

Распорядок дня:
9:00 - убить белку
9:15 - спрятаться

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:56 22-10-2025

Найти, чип в ухо, ошейник на шею и на учет в психдиспансер. Хотя... эту можно уже и полечить там.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:19 22-10-2025

Гость (14:39:56 22-10-2025) Найти, чип в ухо, ошейник на шею и на учет в психдиспансер.... Они переполнены уставшими зумерами

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:50 22-10-2025

Гость (14:55:19 22-10-2025) Они переполнены уставшими зумерами... ----
Вот с ними ей самое место. Как тут пишет кто то, город же для людей, а не для дибилов)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

14:44:09 22-10-2025


За это надо обязательно привлечь по статье.Пусть негодяйка узнает ,что такое закон.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:54 22-10-2025

Афиноген (14:44:09 22-10-2025) За это надо обязательно привлечь по статье.Пусть негодяй... Да? А что такое закон? Накидать вам примеров аморфности этого понятия?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:53 22-10-2025

свидетели есть, обязательно надо привлечь. только неотвратимость наказания может напугать этих нелюдей!!! тварь...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:00:14 22-10-2025

Так вот ты какая белочка...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:10 22-10-2025

ППШариков (15:00:14 22-10-2025) Так вот ты какая белочка...... Кстати, да, мож это алкашка, которая думала, что это ее белочка!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

15:07:09 22-10-2025

За что?! Бедное ,беззащитное животное.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:39 22-10-2025

На пару лет посадить

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:51 22-10-2025

Может, когда-то такая белочка укусила дорогого ей человека и заразила бешенством. Вот и травма осталась. Ну, или насмотрелась про это. Сначала, узнать мотивы, а вы уже линчевать готовы...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:32:28 22-10-2025

Гость (15:19:51 22-10-2025) Может, когда-то такая белочка укусила дорогого ей человека и... Даже такие мотивы не оправдывают сие злодеяние(

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:29 22-10-2025

Могу предположить что мужа у нее нет.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:45:17 22-10-2025

Гость (15:30:29 22-10-2025) Могу предположить что мужа у нее нет.... Предполагаете придушила?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:16 22-10-2025

Есть свидетели, есть камеры - тетку надо привлечь.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:16 22-10-2025

Оговорить человека легко, пусть предоставят доказательства, возможно белка сама умерла.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:30 22-10-2025

Может, белка сама умерла от разрыва сердца. Факт удушения должен подтвердить патологоанатом, а вы уже человека приговорили. Зверьё.

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров