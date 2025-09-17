Опасный спуск с лестницы совершил житель Барнаула в Нагорном парке

Видео с нестандартным спуском появилось в соцсетях

В Барнауле сняли на видео экстремальный спуск по лестнице в Нагорном парке. Об этом сообщает Telegram-канал "Подслушано Барнаул".

На кадрах молодой человек устроил паркур-шоу. Он спустился по центральной лестнице, выполняя трюковые элементы.

Зрители отреагировали по-разному. Одни восхищались его смелостью и умением, другие посчитали поступок безответственным, ведь паркур в общественном месте может представлять опасность как для самого исполнителя, так и для окружающих.

Ранее сообщалось, что в Барнауле включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию, которая должна была выполнить ремонт покрытия лестницы в Нагорном парке, но уклонилась от заключения контракта.