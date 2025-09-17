НОВОСТИОбщество

Опасный спуск с лестницы совершил житель Барнаула в Нагорном парке

Видео с нестандартным спуском появилось в соцсетях

17 сентября 2025, 14:20, ИА Амител

В Барнауле сняли на видео экстремальный спуск по лестнице в Нагорном парке. Об этом сообщает Telegram-канал "Подслушано Барнаул".

На кадрах молодой человек устроил паркур-шоу. Он спустился по центральной лестнице, выполняя трюковые элементы.

Зрители отреагировали по-разному. Одни восхищались его смелостью и умением, другие посчитали поступок безответственным, ведь паркур в общественном месте может представлять опасность как для самого исполнителя, так и для окружающих.

Ранее сообщалось, что в Барнауле включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию, которая должна была выполнить ремонт покрытия лестницы в Нагорном парке, но уклонилась от заключения контракта.

Руины фонтана у Аллеи Ветеранов / Фото: Евгения Кочеткова /

Лестница в никуда. Как руины на барнаульской Горе связаны с трамваями и прудом-призраком

От объекта притяжения для жителей города остались ступеньки, заросшие мхом, травой и кустарниками
НОВОСТИОбщество

Барнаул Нагорный парк

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

14:22:28 17-09-2025

осенне обострнение началось

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:05 17-09-2025

Молодец, завидую! Всю жизнь так же мечтал научиться, жаль что позвоночник уже сломан в трех местах

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:32:43 17-09-2025

особого ничего не увидал. тренируйся, земляк.
для среднеподготовленного челика - доступно вполне.
а жить вообще опасно.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:27 17-09-2025

молодежь. классный возраст. прикольно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:06 17-09-2025

Воспитан на "13-м районе" и "Ямакаси" )))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

15:34:13 17-09-2025

Мы себя в постели-с покажем!
Ржевский

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:29 17-09-2025

Старых пердунов это очень сильно задело. Им бы до сортира успевать.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:06 17-09-2025

На СВО такие ребята сейчас очень нужны.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

21:46:53 17-09-2025

Тяжеловато...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:50:47 18-09-2025

Да я пьяный так же поднимался позавчера ночью. А уж спуститься это вообще нефиг делать.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров