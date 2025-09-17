Опасный спуск с лестницы совершил житель Барнаула в Нагорном парке
Видео с нестандартным спуском появилось в соцсетях
17 сентября 2025, 14:20, ИА Амител
В Барнауле сняли на видео экстремальный спуск по лестнице в Нагорном парке. Об этом сообщает Telegram-канал "Подслушано Барнаул".
На кадрах молодой человек устроил паркур-шоу. Он спустился по центральной лестнице, выполняя трюковые элементы.
Зрители отреагировали по-разному. Одни восхищались его смелостью и умением, другие посчитали поступок безответственным, ведь паркур в общественном месте может представлять опасность как для самого исполнителя, так и для окружающих.
Ранее сообщалось, что в Барнауле включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию, которая должна была выполнить ремонт покрытия лестницы в Нагорном парке, но уклонилась от заключения контракта.
14:22:28 17-09-2025
осенне обострнение началось
14:24:05 17-09-2025
Молодец, завидую! Всю жизнь так же мечтал научиться, жаль что позвоночник уже сломан в трех местах
14:32:43 17-09-2025
особого ничего не увидал. тренируйся, земляк.
для среднеподготовленного челика - доступно вполне.
а жить вообще опасно.
15:06:27 17-09-2025
молодежь. классный возраст. прикольно.
15:09:06 17-09-2025
Воспитан на "13-м районе" и "Ямакаси" )))
15:34:13 17-09-2025
Мы себя в постели-с покажем!
Ржевский
16:30:29 17-09-2025
Старых пердунов это очень сильно задело. Им бы до сортира успевать.
18:49:06 17-09-2025
На СВО такие ребята сейчас очень нужны.
21:46:53 17-09-2025
Тяжеловато...
00:50:47 18-09-2025
Да я пьяный так же поднимался позавчера ночью. А уж спуститься это вообще нефиг делать.