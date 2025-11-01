Исследование: вакцина от коронавируса повышает выживаемость пациентов с онкозаболеванием

Специалисты проанализировали данные более 1000 пациентов с раком легких или меланомы

01 ноября 2025, 23:06, ИА Амител

Вакцина / Фото: из архива amic.ru

Американские ученые выявили новый, неожиданный эффект мРНК-вакцин от коронавируса. Согласно исследованию онкологического центра MD Anderson в Хьюстоне, опубликованному в журнале Nature, эти препараты могут значительно продлевать жизнь пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщает РБК.

Специалисты проанализировали данные более 1000 пациентов с раком легких или меланомы, проходивших лечение в период с 2019 по 2023 год. Оказалось, что те, кто получил прививку от COVID-19 в первые 100 дней после начала терапии, в среднем жили дольше.

Наиболее яркий эффект был зафиксирован у пациентов с определенным типом рака легких: вакцинация была связана с увеличением медианной продолжительности жизни с 21 до 37 месяцев.

Последующие эксперименты на мышиных моделях позволили понять возможную причину: мРНК-вакцины активируют иммунную систему, что, в свою очередь, повышает эффективность противоопухолевой терапии.

Ранее ученые из Новосибирска разработали индивидуальную программу лечения рака.