Исследование: вакцина от коронавируса повышает выживаемость пациентов с онкозаболеванием
Специалисты проанализировали данные более 1000 пациентов с раком легких или меланомы
01 ноября 2025, 23:06, ИА Амител
Американские ученые выявили новый, неожиданный эффект мРНК-вакцин от коронавируса. Согласно исследованию онкологического центра MD Anderson в Хьюстоне, опубликованному в журнале Nature, эти препараты могут значительно продлевать жизнь пациентам с онкологическими заболеваниями, сообщает РБК.
Специалисты проанализировали данные более 1000 пациентов с раком легких или меланомы, проходивших лечение в период с 2019 по 2023 год. Оказалось, что те, кто получил прививку от COVID-19 в первые 100 дней после начала терапии, в среднем жили дольше.
Наиболее яркий эффект был зафиксирован у пациентов с определенным типом рака легких: вакцинация была связана с увеличением медианной продолжительности жизни с 21 до 37 месяцев.
Последующие эксперименты на мышиных моделях позволили понять возможную причину: мРНК-вакцины активируют иммунную систему, что, в свою очередь, повышает эффективность противоопухолевой терапии.
06:20:15 02-11-2025
После второй прививки от короны получил хроническое заболевание. Безуспешно лечусь. Лекарства безумно дорогие. Пропади пропадом эти вакцины...
10:31:24 02-11-2025
- " Оказалось, что те, кто получил прививку от COVID-19 в первые 100 дней после начала терапии, в среднем жили дольше" -------- В конечном счете немного пожили и умерли. Слава Богу, что Он дал мудрости, как качать иммунитет и вся эта дурь с прививками проходят мимо, как черти от ладана.
11:08:19 02-11-2025
Гость (10:31:24 02-11-2025) - " Оказалось, что те, кто получил прививку от COVID-19 в пе... Поделитесь как укреплять иммунитет 🙂
14:49:28 02-11-2025
Гость (11:08:19 02-11-2025) Поделитесь как укреплять иммунитет 🙂... Бросить курить, как можно реже употреблять алкоголь, делать ежедневные кардионагрузки на пульсе до 130 ударов в течение одного часа - обычная ходьба по городу, например. Употреблять побольше овощей и фруктов, высыпаться не один раз за всю неделю, а каждый день (соблюдать режим дня), регулярно ходить в баню и париться. Ничего сложного в укреплении иммунитета нет.
07:37:45 10-11-2025
Гость (14:49:28 02-11-2025) Бросить курить, как можно реже употреблять алкоголь, делать ... эти советы не для работающего человека
08:22:28 10-11-2025
Гость (07:37:45 10-11-2025) эти советы не для работающего человека... конечно менеджеру по продажам эти советы не подходят..
Как там поэт сказал - "Богатыри - не вы..."(с)
