Опекун погибшего на СВО бойца смог добиться выплат только через суд

Проверка показала, что опекун содержал и воспитывал солдата с детства

22 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Прокуратура Кезского района Удмуртии помогла опекуну военнослужащего, погибшего в ходе СВО, получить положенные выплаты через суд, сообщает udm-info.

Мужчине изначально отказали в компенсации, так как он не являлся близким родственником бойца, однако проверка показала, что опекун содержал и воспитывал солдата с детства: обеспечивал жильем, питанием и образованием. Суд удовлетворил требование прокуратуры, признав право заявителя на материальную помощь.

В Удмуртии уже фиксировались подобные нарушения: МФО и банки пытались взыскать долги с наследников погибших участников СВО, однако суды отказывают кредиторам, ссылаясь на законодательство, которое аннулирует финансовые обязательства в случае гибели военнослужащего.