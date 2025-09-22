Опекун погибшего на СВО бойца смог добиться выплат только через суд
Проверка показала, что опекун содержал и воспитывал солдата с детства
22 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
Прокуратура Кезского района Удмуртии помогла опекуну военнослужащего, погибшего в ходе СВО, получить положенные выплаты через суд, сообщает udm-info.
Мужчине изначально отказали в компенсации, так как он не являлся близким родственником бойца, однако проверка показала, что опекун содержал и воспитывал солдата с детства: обеспечивал жильем, питанием и образованием. Суд удовлетворил требование прокуратуры, признав право заявителя на материальную помощь.
В Удмуртии уже фиксировались подобные нарушения: МФО и банки пытались взыскать долги с наследников погибших участников СВО, однако суды отказывают кредиторам, ссылаясь на законодательство, которое аннулирует финансовые обязательства в случае гибели военнослужащего.
Комментарии 0