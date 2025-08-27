НОВОСТИПроисшествия

Оператор дрона, снявшего последнее видео с Наговициной, просит вернуться к ее спасению

Он уверен, что женщина до сих пор жива

27 августа 2025, 08:33, ИА Амител

Кадры с дрона, на которых видна палатка Наговициной / Фото: Mash
Оператор дрона, который снял последнее видео с застрявшей в горах альпинисткой Натальей Наговициной, просит возобновить спасательную операцию. Он убежден, что спортсменка все еще жива, а прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный. Об этом сообщает Shot.

Мужчина считает, что у альпинистки по-прежнему сохраняется шанс на жизнь. В подтверждение своих слов он приводит кадры, снятые дроном 19 августа. На них Наговицина машет рукой из палатки на пике Победы. Оператор требует дать ему возможность подлететь к ней на вертолете.

Ранее с просьбой спасти Наговицину к российским властям обратился ее сын Михаил. В доказательство тому, что его мать не умерла, он также приводит снятое дроном видео.

«На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», – написал сын спортсменки в своих соцсетях.

Его обращение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С ее слов, посольство РФ в Киргизии и центральной аппарат МИД делали все возможное с первого дня получения соответствующей информации. Она также заверила, что дипломаты контактировали с родственниками альпинистки.

Напомним, 47-летняя россиянка Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти человек. Там она хотела установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. В 2021 году он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана нога и нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму. 

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Комментарии 21

Гость

08:46:39 27-08-2025

А как там дела у Кеосаяна?

Гость

09:07:13 27-08-2025

Гость (08:46:39 27-08-2025) А как там дела у Кеосаяна?... ]Через пару часов напишут!

Гость

09:09:20 27-08-2025

Гость (08:46:39 27-08-2025) А как там дела у Кеосаяна?... Гораздо лучше, чем у Наговициной

Musik

09:26:45 27-08-2025

Гость (09:09:20 27-08-2025) Гораздо лучше, чем у Наговициной... спорно.

Гость

09:51:20 27-08-2025

Гость (08:46:39 27-08-2025) А как там дела у Кеосаяна?... Зашёл чтобы это спросить, а вы опередили

Гость

10:06:25 27-08-2025

Гость (09:51:20 27-08-2025) Зашёл чтобы это спросить, а вы опередили... Я тоже с вами )

Гость

10:36:09 27-08-2025

Гость (08:46:39 27-08-2025) А как там дела у Кеосаяна?... Я подарю тебе, ах
(ап-п-чхи!), Овощное танго...
Но это странно, Боже
мой, как это странно...
Беги, любимая, я знаю - эта ранка
Ведет к погибели любви

Гость

10:40:59 27-08-2025

Гость (10:36:09 27-08-2025) Я подарю тебе, ах(ап-п-чхи!), Овощное танго...Но это... Даа, этот случай несчатный

Гость

10:38:24 27-08-2025

Гость (08:46:39 27-08-2025) А как там дела у Кеосаяна?... Ну он хотя бы не в разорванной палатке в горах без кислорода и без печки на морозе. Кормят внутривенно. Тепло. Под присмотром.

Гость

08:49:00 27-08-2025

После 19 неделя прошла.

Гость

10:17:14 27-08-2025

Была же идея уже создавать словесные мемы, например про "освещение на Ядринцева", "мужика на чипировании, который жрет собак"

Гость

12:40:02 27-08-2025

Гость (10:17:14 27-08-2025) Была же идея уже создавать словесные мемы, например про "осв... а еще про "немытую собаку", которая не мыта неделю из-за отключения воды

Гость

14:06:03 27-08-2025

Гость (10:17:14 27-08-2025) Была же идея уже создавать словесные мемы, например про "осв... "Когда дадут горячую воду на Балтийскую?!"

Гость

17:25:24 27-08-2025

Гость (14:06:03 27-08-2025) "Когда дадут горячую воду на Балтийскую?!"... да, да. Собака неделю не мыта

Гость

11:27:05 27-08-2025

уже смешно с этой истории. народ странный у нас. помните в ущелье откапывали какой-то там туннель?? как будто человек это лягушка или змея. вот биологию нужно в школе учить. и не увлекаться эзотерикой

Гость

11:37:46 27-08-2025

прямо чудесатые чудеса творятся.
а еще через неделю с бубном плясать начнет? а кеосаян пятизначные цифры в уме перемножать?

Гость

12:24:10 27-08-2025

Горные гуси и серые цапли летают на высоте 10000 м, вертолет не может. Дирижабль может подняться до 30 км, но ими никто не занимается.

Гость

13:20:10 27-08-2025

Гость (12:24:10 27-08-2025) Горные гуси и серые цапли летают на высоте 10000 м, вертолет... дирижабль бы тут возможно помог

Musik

13:33:14 27-08-2025

Гость (12:24:10 27-08-2025) Горные гуси и серые цапли летают на высоте 10000 м, вертолет... гуси могут летать на 10 000 только в жареном виде в салоне самолета.

Гость

14:28:37 27-08-2025

Musik (13:33:14 27-08-2025) гуси могут летать на 10 000 только в жареном виде в салоне с... А стерхи? А как же стерхи?

Гость

16:56:27 27-08-2025

Гость (12:24:10 27-08-2025) Горные гуси и серые цапли летают на высоте 10000 м, вертолет... Да, есть такое, грифон даже на 11,5 км может спокойно летать, но у них снабжение тела кислородом совершенно по-другому устроено.

