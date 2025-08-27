Оператор дрона, снявшего последнее видео с Наговициной, просит вернуться к ее спасению
Он уверен, что женщина до сих пор жива
27 августа 2025, 08:33, ИА Амител
Оператор дрона, который снял последнее видео с застрявшей в горах альпинисткой Натальей Наговициной, просит возобновить спасательную операцию. Он убежден, что спортсменка все еще жива, а прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный. Об этом сообщает Shot.
Мужчина считает, что у альпинистки по-прежнему сохраняется шанс на жизнь. В подтверждение своих слов он приводит кадры, снятые дроном 19 августа. На них Наговицина машет рукой из палатки на пике Победы. Оператор требует дать ему возможность подлететь к ней на вертолете.
Ранее с просьбой спасти Наговицину к российским властям обратился ее сын Михаил. В доказательство тому, что его мать не умерла, он также приводит снятое дроном видео.
«На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», – написал сын спортсменки в своих соцсетях.
Его обращение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С ее слов, посольство РФ в Киргизии и центральной аппарат МИД делали все возможное с первого дня получения соответствующей информации. Она также заверила, что дипломаты контактировали с родственниками альпинистки.
Напомним, 47-летняя россиянка Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти человек. Там она хотела установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. В 2021 году он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана нога и нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму.
