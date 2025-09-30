Водителю, насмерть сбившему девочку на Алтае, предъявили обвинение

В крови водителя было обнаружено значительное превышение допустимой нормы алкоголя

30 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Пьяный водитель сбил насмерть десятилетнюю девочку в Алтайском крае / Фото: региональный СК

На Алтае 44-летнему водителю предъявлено обвинение в смертельном наезде на десятилетнюю девочку, произошедшем 29 сентября в селе Первомайском. Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, управлял автомобилем Hyundai Tucson и выехал на тротуар, где сбил школьницу, возвращавшуюся с дополнительных занятий, пишет "КП-Барнаул".

По данным следствия, в крови водителя было обнаружено значительное превышение допустимой нормы алкоголя. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, "пьяный автомобилист отвлекся на телефон и выехал на тротуар, сбив ребенка". Известно, что виновник трагедии употреблял алкоголь несколько дней подряд.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор Алтайского края Антон Герман взял расследование на особый контроль.