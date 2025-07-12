Орбан заявил, что Украина и Евросоюз практически проиграли России

Но никто этого не признает, отметил венгерский политик

12 июля 2025, 14:47, ИА Амител

Виктор Орбан / Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Россия приближается к победе, а Украина и Европа конфликт практически проиграли, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом ни у Киева, ни у ЕС "не хватает смелости признать это и взять ответственность за последствия".

"Вместо этого они действуют так, как будто эту войну можно выиграть, хотя на линии фронта ее выиграть нельзя. Необходимы дипломатия, прекращение огня, мирные переговоры", – цитирует политика РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в России и сделает о ней крупное заявление 14 июля.