Беспилотный подводный аппарат назвали новым фактором стратегического потенциала России

30 октября 2025, 16:04, ИА Амител

Российский подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, названный "оружием судного дня", настолько мощный, что может вызвать цунами, рассказал aif.ru бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о проведении успешных испытаний подводного беспилотного аппарата "Посейдон". Глава государства подчеркнул, что у нового оружия нет аналогов в мире по скорости и глубине погружения, оно значительно превосходит по мощности межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" и не имеет существующих средств перехвата.

«Зародыши "Посейдона", правда не атомные, появились еще в СССР. Если по-простому говорить, это большая ядерная бомба, которая в подводном положении может вызвать цунами от взрыва. Не зря Посейдон – царь морей», – пояснил Комоедов.

Он подчеркнул, что скорость аппарата может достигать от 100 до 200 километров в час, а глубина погружения – 1 км. Аппарат незаметен и очень опасен, поэтому так напугал лидеров западных стран. Как пишет британская газета Express, "Посейдон" назвали новым фактором стратегического потенциала России.

«Он, конечно, будет шуметь в океане, но все равно его не найдешь», – добавил Комоедов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что подводный беспилотник не случайно прозвали оружием судного дня:

«Это оружие судного дня, потому что несет огромный боезаряд».

По мнению экспертов, "Посейдон" является шагом к обеспечению еще большей безопасности России.

Ранее Россия завершила испытания новой крылатой ракеты "Буревестник". Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, новое оружие способно обходить противоракетную оборону противника.