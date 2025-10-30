"Оружие судного дня". Почему российский "Посейдон" сильно напугал Запад
Беспилотный подводный аппарат назвали новым фактором стратегического потенциала России
30 октября 2025, 16:04, ИА Амител
Российский подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, названный "оружием судного дня", настолько мощный, что может вызвать цунами, рассказал aif.ru бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о проведении успешных испытаний подводного беспилотного аппарата "Посейдон". Глава государства подчеркнул, что у нового оружия нет аналогов в мире по скорости и глубине погружения, оно значительно превосходит по мощности межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" и не имеет существующих средств перехвата.
«Зародыши "Посейдона", правда не атомные, появились еще в СССР. Если по-простому говорить, это большая ядерная бомба, которая в подводном положении может вызвать цунами от взрыва. Не зря Посейдон – царь морей», – пояснил Комоедов.
Он подчеркнул, что скорость аппарата может достигать от 100 до 200 километров в час, а глубина погружения – 1 км. Аппарат незаметен и очень опасен, поэтому так напугал лидеров западных стран. Как пишет британская газета Express, "Посейдон" назвали новым фактором стратегического потенциала России.
«Он, конечно, будет шуметь в океане, но все равно его не найдешь», – добавил Комоедов.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что подводный беспилотник не случайно прозвали оружием судного дня:
«Это оружие судного дня, потому что несет огромный боезаряд».
По мнению экспертов, "Посейдон" является шагом к обеспечению еще большей безопасности России.
Ранее Россия завершила испытания новой крылатой ракеты "Буревестник". Как сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, новое оружие способно обходить противоракетную оборону противника.
Но он же ничего не может сделать с подводными беспилотниками завалившими российский авианосец. Вообще над оружием, про которое только рссказывают, но не применяют, все уже ржут
10:56:51 31-10-2025
Гость (08:39:18 31-10-2025) Но он же ничего не может сделать с подводными беспилотниками...
вы разницу понимаете между тактическим оружием и стратегическим? ну ладно, для особо одаренных по-простому: есть оружие, сдерживающее агрессию. его применять не нужно, достаточно знать, что оно есть. вы ведь не полезете в дом, где точно знаете, что есть ружье, которое обязательно выстрелит? ))
10:34:20 06-11-2025
Гость (10:56:51 31-10-2025) вы разницу понимаете между тактическим оружием и стратег... Ну ладно, для особо бездарных как ты !!: Чтобы знать что это оружие есть и именно с такими заявленными характеристиками, надо доверять власти! А власти уже никто не верит. Мультики многие страны рисовать умеют.
Если твой сосед странного поведения, скажет что у него в доме есть супер-пушка, которая всех уничтожит вокруг, ты же ему не поверишь!