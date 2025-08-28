Все в шоколаде. Почему в Барнауле становится все больше частных кондитеров

Сегодня научиться готовить торты и пирожные можно не выходя из дома

В Барнауле с каждым годом растет число частных кондитеров, которые продают торты, пирожные, печенье и прочие сладости. По хештегу #тортвБарнауле можно найти огромное количество предложений. Также эти мастера продают свои вкусняшки известным в городе сетям кофеен. Основательница студии кондитерского мастерства Виктория Зенкина уверена: сегодня кондитеры имеют уникальную возможность не только создавать эксклюзивные десерты, работать под своим брендом, но и использовать такой новый инструмент продвижения, как онлайн-продажи и различные уличные фестивали. Эксперты считают, что частных кондитеров в Алтайском крае стане еще больше из-за развития различных образовательных программ онлайн, благодаря которым можно научиться готовить торты не выходя из дома.

Из полиции в кондитеры

Виктория Зенкина никогда не думала о том, что будет работать поваром-кондитером. Девушка окончила Барнаульский юридический институт, и вместе с мужем устроилась в полицию в Павловском районе. Вскоре семья переехала в Барнаул, а Виктория ушла в декрет. В 2020 году, когда большая часть страны сидела дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, она прошла онлайн-курсы кондитерского мастерства. Сначала готовила для близких и друзей, а потом начали поступать первые заказы от клиентов через социальные сети. Уже за год девушка открыла собственный цех.

«Наняла персонал и дело пошло. Назвала студию кондитерского мастерства своей фамилией, чтобы было удобнее продвигать бренд. Чтобы клиенты понимали, кто стоит за брендом. Помогло сарафанное радио: многие блогеры стали рекламировать нашу продукцию в своих соцсетях», – вспоминает Виктория Зенкина.

Ярмарки и пирожные для театра

Вскоре предпринимательница начала готовить сладости не только для частных клиентов, но и для барнаульских заведений. В конце сентября Виктория Зенкина будет поставлять пирожные для буфета Алтайского музыкального театра.

Виктория рассказывает, что чувствует поддержку от власти. Так, сегодня начинающие алтайские кондитеры имеют возможность торговать своей продукцией на различных ярмарках, которые проводят в барнаульских парках и общественных пространствах. Некоторые из таких мероприятий проводит центр "Мой бизнес".

«Это очень удобный способ познакомиться с алтайскими брендами, которые не на слуху. Многие приходят на ярмарки просто посмотреть, чем торгуют, а в итоге совершают покупки», – уверена Виктория Зенкина.

Кондитерский бум

В последние годы в Барнауле появилось много кондитеров, окончивших онлайн-курсы. Они пекут торты на дому и делают это не хуже, чем опытные профессиональные повара, рассказывает Виктория Зенкина. Сегодня в чате барнаульских кондитеров состоит более 300 человек. Предпринимательница уверена, что их станет еще больше: появилось много онлайн-курсов, которые позволяют научиться – причем недорого – готовить сладости не выходя из дома.

«Многие молодые мамы в декрете проходят различные курсы, начинают готовить сначала для близких, потом постепенно начинают через соцсети продвигать свою продукцию. Интернет позволяет продавать десерты через соцсети и на маркетплейсах, что помогает увеличить географию поставок», – уверена Виктория Зенкина.

Также, по мнению кондитера, сегодня предприниматель может самостоятельно разрабатывать уникальные рецепты, создавать эксклюзивные десерты, делать акцент на оригинальном дизайне изделий. Также все больше кондитеров работают под своим брендом: это выгодно, так как можно отличаться от конкурентов уникальной рецептурой, дизайном десертов или упаковкой.

