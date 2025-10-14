На смену теплым выходным придут снежные будни

14 октября 2025, 12:05, ИА Амител

Осень на Алтае / Фото: amic.ru

На предстоящих выходных, 18 и 19 октября, Алтайский край внезапно накроет волна тепла. Столбики термометров поднимутся до +12 градусов, дни пройдут преимущественно без осадков. А уже 20 октября регион окажется во власти дождей и мокрого снега. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Со слов синоптика, днем температура будет колебаться от +4 до +8 градусов тепла. В предгорьях самым теплым днем будет воскресенье, 19 октября: там потеплеет до +12 градусов.

Однако солнечно и без осадков будет не везде: 19 октября небольшие дожди пройдут в западных районах.

А в понедельник, 20 октября, осадки обрушатся на большую часть региона. Возможно, в крае выпадет мокрый снег.

