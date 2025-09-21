"Отдыхала в хостеле". Волонтеры нашли россиянку, бросившую в Таиланде четырехлетнюю дочку
21 сентября 2025, 20:20, ИА Амител
В Таиланде нашли пропавшую россиянку Эрику Владыко, о которой не было известно восемь дней. Женщину обнаружили в тусовочном хостеле Бангкока, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, сотрудники хостела узнали ее и сообщили о находке в российское консульство. Консул выехал на место и пообщался с 34-летней россиянкой, однако объяснить свой поступок она толком не смогла.
Напомним, Эрика уехала в ночь на 13 сентября в бар в криминальном районе Сукхумвита вместе с европейцем, оставив четырехлетнюю дочь одну в отеле. Спящую девочку позже обнаружили сотрудники гостиницы. Ребенка сначала поместили в тайский детский дом, а затем внучку забрали бабушка с дедушкой.
Когда Эрику нашли, она спокойно занималась косметическими процедурами. Теперь женщине предстоит объяснить родственникам, как она могла оставить ребенка одного в чужой стране. Семья уже направилась в хостел, чтобы забрать ее.
20:32:50 21-09-2025
Кукушка.
21:20:18 21-09-2025
Женщина с пониженной социальной ответственностью решила тряхнуть стариной, попила тайского "чайку" и потерялась.
23:12:49 21-09-2025
наркоманка проститутка тусовщица внезапно стала мамой, надоело ей это быстро, и она вот так поручив ребенка комнате отеля, свалила в родную ей среду к накуренным и безтрусым подружкам