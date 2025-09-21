"Отдыхала в хостеле". Волонтеры нашли россиянку, бросившую в Таиланде четырехлетнюю дочку

Она спокойно занималась косметическими процедурами

21 сентября 2025, 20:20, ИА Амител

Пропавшая россиянка / Фото: Shot

В Таиланде нашли пропавшую россиянку Эрику Владыко, о которой не было известно восемь дней. Женщину обнаружили в тусовочном хостеле Бангкока, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, сотрудники хостела узнали ее и сообщили о находке в российское консульство. Консул выехал на место и пообщался с 34-летней россиянкой, однако объяснить свой поступок она толком не смогла.

Напомним, Эрика уехала в ночь на 13 сентября в бар в криминальном районе Сукхумвита вместе с европейцем, оставив четырехлетнюю дочь одну в отеле. Спящую девочку позже обнаружили сотрудники гостиницы. Ребенка сначала поместили в тайский детский дом, а затем внучку забрали бабушка с дедушкой.

Когда Эрику нашли, она спокойно занималась косметическими процедурами. Теперь женщине предстоит объяснить родственникам, как она могла оставить ребенка одного в чужой стране. Семья уже направилась в хостел, чтобы забрать ее.