Отец, сбросивший дочь с четвертого этажа в Уфе, ранее наблюдался у психиатра
Девочка находится в крайне тяжелом состоянии
09 октября 2025, 16:47, ИА Амител
В Уфе врачи продолжают бороться за жизнь трехлетней девочки, которую собственный отец сбросил с четвертого этажа, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла, когда мужчина оставался наедине с ребенком, – мать со старшим сыном в это время находились в санатории в другом регионе. Пострадавшая с многочисленными телесными повреждениями была экстренно доставлена в детскую больницу № 17, где ее прооперировали.
Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии и медики делают все возможное для сохранения ее жизни.
Подозреваемый задержан и находится в отделе полиции. По данным правоохранительных органов, мужчина проявляет признаки психической нестабильности и ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, хотя официально семья считалась благополучной.
По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. На месте работают оперативные группы, допрашиваются свидетели, изучаются условия жизни семьи.
17:04:30 09-10-2025
зачем от психа рожала?? Бедная девочка... Она полноценной уже никогда не будет, парализованная полностью, что за жизнь.
17:26:06 09-10-2025
Гость (17:04:30 09-10-2025) зачем от психа рожала?? Бедная девочка... Она полноценной уж...
Что вы причитаете как сумасшедшая бабка-плакальщица? Вам то откуда диагноз ребенка уже стал известен, что вы ее уже записали в парализованные?