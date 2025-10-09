Отец, сбросивший дочь с четвертого этажа в Уфе, ранее наблюдался у психиатра

Девочка находится в крайне тяжелом состоянии

09 октября 2025, 16:47, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Уфе врачи продолжают бороться за жизнь трехлетней девочки, которую собственный отец сбросил с четвертого этажа, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла, когда мужчина оставался наедине с ребенком, – мать со старшим сыном в это время находились в санатории в другом регионе. Пострадавшая с многочисленными телесными повреждениями была экстренно доставлена в детскую больницу № 17, где ее прооперировали.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии и медики делают все возможное для сохранения ее жизни.

Подозреваемый задержан и находится в отделе полиции. По данным правоохранительных органов, мужчина проявляет признаки психической нестабильности и ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, хотя официально семья считалась благополучной.

По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. На месте работают оперативные группы, допрашиваются свидетели, изучаются условия жизни семьи.