Отключение холодной воды в Сибирской Долине перенесли на 23 июля

Под ограничение попадут 14 улиц

22 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Кран, раковина / Фото: pxhere.com

Отключение холодной воды в связи с плановыми работами в барнаульском поселке Сибирская Долина перенесли на 23 июля, сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Предупреждаем о переносе плановых работ! Специалисты водоканала проведут замену трубопроводов с 10:00 до 19:00 23 июля", – говорится в сообщении.

Изначально эти работы планировали провести 22-го числа. Две трубы диаметром 100 мм будут менять по адресу ул. Победы, 16.

Холодной воды в это время не будет по адресам: