Отключение холодной воды в Сибирской Долине перенесли на 23 июля
Под ограничение попадут 14 улиц
22 июля 2025, 16:20, ИА Амител
Кран, раковина / Фото: pxhere.com
Отключение холодной воды в связи с плановыми работами в барнаульском поселке Сибирская Долина перенесли на 23 июля, сообщает "Росводоканал Барнаул".
"Предупреждаем о переносе плановых работ! Специалисты водоканала проведут замену трубопроводов с 10:00 до 19:00 23 июля", – говорится в сообщении.
Изначально эти работы планировали провести 22-го числа. Две трубы диаметром 100 мм будут менять по адресу ул. Победы, 16.
Холодной воды в это время не будет по адресам:
- ул. Змеиногорская, 1-33;
- ул. Каспийская, 1-33, 2-32;
- ул. Победы, 2-34, 1-33;
- ул. Белгородская, 1-17, 27-75;
- ул. Куликовская, 1-33, 2-34;
- ул. Сибирская Долина, 2-12;
- ул. Морская, 1-21, 2-12;
- ул. Житомирская, 1-11, 2-8;
- ул. Черноморская, 1-55, 4-78;
- ул. Измаиловская, 4-76, 1-77;
- ул. Кубанская, 2-74, 1-75;
- ул. Днепровская, 2-78, 15-77;
- ул. Дунайская, 1-77, 16-78;
- ул. Валдайская, 2-28, 7-33.
