Отопительный сезон в Рубцовске начался на три дня раньше срока
На модернизацию теплосетей в этом году направлено более 460 млн рублей
13 октября 2025, 20:00, ИА Амител
В Рубцовске успешно стартовал отопительный сезон – к вечеру 11 октября тепло было подано во все жилые дома, социальные учреждения и медицинские организации, сообщает СГК по городу.
Система теплоснабжения вышла на проектную мощность за 11 дней вместо традиционных двух недель.
В 2025 году в ходе гидравлических испытаний было устранено 91 повреждение, 3,8 км теплосетей проверены с помощью робота-диагноста, а 12 км (3,3% от общей длины) полностью переложены и реконструированы.
Значительное увеличение объемов ремонтных работ позволило повысить надежность системы. На модернизацию теплосетей, 60% которых превысили нормативный срок эксплуатации, в этом году направлено более 460 млн рублей – в 2,3 раза больше, чем в 2024 году. Количество повреждений при запуске системы снизилось с 90 в 2023 году до 65 в 2025-м.
Ранее в Рубцовске была проблема с подачей отопления во многие многоквартирные дома. Часть жителей долгое время оставались без тепла. По информации Сибирской генерирующей компании, задержки были связаны с ремонтными работами, в том числе с устранением непредвиденных дефектов на теплосетях.
ни фига себе, их мариновали! Только к вечеру 11 октября! Холодрыга-то давно, сегодня ночью -8
Стыдоба. Заморозили весь город!
Гость (22:32:04 13-10-2025) Стыдоба. Заморозили весь город!... А оказалось что раньше срока подали отопление. Цирк